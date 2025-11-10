¡ÈËÅÄ»Ô¤ï¤¬¤Þ¤Á¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¡É°ÂÆ£ÃÒºÈ¤¬ÃÏ¸µ³®Àû¤Ø¡Ö¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÊý¤¬¸«¤ËÍè¤ë¤Î¤Ç¡¢¥Ô¥Ã¥Á¤ËÎ©¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë¡×
¡¡ÆüËÜÂåÉ½¤Ï10Æü¡¢¥¥ê¥ó¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥«¥Ã¥×2025 ¥¬¡¼¥ÊÂåÉ½Àï¤Ë¸þ¤±¡¢ÀéÍÕ¸©Æâ¤Ç»ÏÆ°¤·¤¿¡£
¡¡EAFF E-1¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢¤ÇÄÞº¯¤ò»Ä¤·¡¢°Ê¹ß¤â·ÑÂ³Åª¤Ë¾·½¸¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë°ÂÆ£ÃÒºÈ¤Ï¡ÖÁ°²óÆ±ÍÍ¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼Àº¿À¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ËÊÑ¤ï¤ê¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤ÎÂåÉ½³èÆ°¤ÇÉ¬¤ºÀ®Ä¹¤Ç¤¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤º¤Ï¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤«¤é¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤ä¤ë¤³¤È¡£³¤³°ÁÈ¤ÎÃæ¤Ç¼«Ê¬¤ÎÎÉ¤µ¤â½Ð¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Æ¥Ô¥Ã¥Á¤ËÎ©¤Á¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡9·î¤Î¥¢¥á¥ê¥«±óÀ¬¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤ë¤â¡¢Éé½ý¤Ë¤è¤ê¼Âà¡£10·î¤Ï¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤¿¤¬¡¢¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤ÂåÉ½Àï¡¢¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½Àï¤È2»î¹çÏ¢Â³¤Ç½ÐÈÖ¤Ê¤·¤Ë½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¤Þ¤º¤Ï¤³¤ÎÂåÉ½³èÆ°´ü´Ö¤Ç¤Î¥¢¥Ô¡¼¥ë¤Ç¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤·¡¢¼«¥Á¡¼¥à¤Çµ¢¤Ã¤Æ¤«¤é¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ÏËÜÅö¤ËÂç»ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¡¢°ìÆü°ìÆü¤¬¾¡Éé¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤âÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ï¥Ö¥ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯ÃÏÆ»¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¬¡¼¥ÊÀï¤ÎÉñÂæ¤ÏËÅÄ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡£°¦ÃÎ¸©ËÅÄ»Ô½Ð¿È¤Ç¡¢º£Ç¯¡ÖËÅÄ»Ô¤ï¤¬¤Þ¤Á¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¡×¤Ë¤â½¢Ç¤¤·¤¿°ÂÆ£¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÆÃÊÌ¤Ê»×¤¤¤ÇÄ©¤à°ìÀï¤È¤Ê¤ë¡£¡ÖÌ¾¸Å²°¥°¥é¥ó¥Ñ¥¹¤Î¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤È¤·¤Æ»î¹ç¤ò´Ñ¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤òÂåÉ½Àï¤Ç·Þ¤¨¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤¹¤´¤¯´ò¤·¤¤¡£¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÊý¤¬¸«¤ËÍè¤ë¤Î¤Ç¡¢¥Ô¥Ã¥Á¤ËÎ©¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë¡£¥¬¡¼¥ÊÀï¤Þ¤ÇÎÉ¤¤½àÈ÷¤ò¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡¡EAFF E-1¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢¤ÇÄÞº¯¤ò»Ä¤·¡¢°Ê¹ß¤â·ÑÂ³Åª¤Ë¾·½¸¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë°ÂÆ£ÃÒºÈ¤Ï¡ÖÁ°²óÆ±ÍÍ¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼Àº¿À¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ËÊÑ¤ï¤ê¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤ÎÂåÉ½³èÆ°¤ÇÉ¬¤ºÀ®Ä¹¤Ç¤¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤º¤Ï¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤«¤é¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤ä¤ë¤³¤È¡£³¤³°ÁÈ¤ÎÃæ¤Ç¼«Ê¬¤ÎÎÉ¤µ¤â½Ð¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Æ¥Ô¥Ã¥Á¤ËÎ©¤Á¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¥¬¡¼¥ÊÀï¤ÎÉñÂæ¤ÏËÅÄ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡£°¦ÃÎ¸©ËÅÄ»Ô½Ð¿È¤Ç¡¢º£Ç¯¡ÖËÅÄ»Ô¤ï¤¬¤Þ¤Á¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¡×¤Ë¤â½¢Ç¤¤·¤¿°ÂÆ£¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÆÃÊÌ¤Ê»×¤¤¤ÇÄ©¤à°ìÀï¤È¤Ê¤ë¡£¡ÖÌ¾¸Å²°¥°¥é¥ó¥Ñ¥¹¤Î¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤È¤·¤Æ»î¹ç¤ò´Ñ¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤òÂåÉ½Àï¤Ç·Þ¤¨¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤¹¤´¤¯´ò¤·¤¤¡£¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÊý¤¬¸«¤ËÍè¤ë¤Î¤Ç¡¢¥Ô¥Ã¥Á¤ËÎ©¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë¡£¥¬¡¼¥ÊÀï¤Þ¤ÇÎÉ¤¤½àÈ÷¤ò¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£