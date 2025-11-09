新車248万円から！ トヨタ新「“5人乗り”低燃費ハッチバック」がスゴイ！ 1リッター「約30km」走れる「全長4.3m級」モデル！ 走りが楽しい「“5人乗り”低燃費ハッチバック」に販売店の反響は!?

こだわり派ユーザーから支持される“スポーティカローラ”

2025年5月19日、トヨタは「カローラスポーツ」を含むカローラシリーズの一部改良モデルを発売しました。

低重心フォルムとワイドなグリルが印象的な新型「カローラスポーツ」

カローラは1966年の初代登場以来、累計4750万台以上を販売してきたトヨタを代表するモデルです。

中でもカローラスポーツは2018年に登場した5ドアハッチバックモデルで、現行シリーズの中でも走りとデザインの両立を重視した“スポーティなカローラ”として位置づけられています。

プラットフォームにはTNGA（GA-C）を採用。低重心パッケージと高剛性ボディにより、優れた走行安定性と快適な乗り心地を両立しています。

ボディサイズは全長4375mm×全幅1790mm×全高1460mm、ホイールベース2640mm。取り回しやすいサイズながらも、存在感のあるフォルムが特徴です。

エクステリアはワイドなグリルとシャープなLEDヘッドランプを組み合わせ、スポーティで力強い印象を演出。インテリアには水平基調のインパネと包み込むようなコックピットデザインを採用し、全車にディスプレイオーディオを標準装備しています。

パワートレインは1.8リッター直列4気筒エンジン＋モーターによるハイブリッドシステムで、システム最高出力は140馬力。駆動方式には2WDとE-Four（電動4WD）が設定されています。

燃費はWLTCモードで27.2〜30.0km／Lと高水準を維持し、環境性能にも優れています。

今回の改良では、ドライブレコーダーやバックガイドモニター、ETC2.0などが標準装備化。さらに、全車ハイブリッド専用としたことで静粛性や加速フィールの向上も図られています。

包み込むようなコックピットと上質な内装を採用したインテリア。日常使いからロングドライブまで快適にこなす一台

では、発売から約半年が経過した現在、販売店ではどのような声が寄せられているのでしょうか。

あるトヨタ販売店のスタッフは次のように話します。

「新型カローラスポーツは、指名買いで来店されるお客様が多い印象です。他のカローラシリーズは受注枠が埋まっていますが、スポーツはまだオーダーを受け付けており、今ご注文いただくと納車は2026年3月ごろになる見込みです」

さらに、購入層についてもこう語ります。

「カローラスポーツは、クルマ好きで見た目や走りにこだわる方に人気です。特に上級グレードの『GZ』が好評で、デイライト装備を評価する声が多く聞かれます。ボディカラーはホワイトが定番ですが、オレンジなど特別色を選ぶ方も少なくありません」

デザインや走行性能への評価についても次のように話します。

「他のカローラよりボディがワイドでホイールベースが短く、全体的に“ワイドアンドロー”なプロポーションが好評です。実際に乗るとハンドリングが軽快で、見た目以上に運転しやすいと感じる方が多いですね」

さらに、モデルの立ち位置についても販売店スタッフはこう説明します。

「若い世代から年配層まで幅広く選ばれています。女性オーナーは多くはないですが、デザインのかっこよさを理由に購入される方もいらっしゃいます。カローラスポーツは、かつての『カローラFX』や初代『86』のように、カローラのスポーツスピリットを受け継ぐ存在です」

※ ※ ※

このようにカローラスポーツは、改良から半年を経た現在も“走りとデザインのカローラ”として根強い人気を維持しています。ハイブリッド専用化による静粛性の向上や燃費性能の高さも評価され、こだわり派ユーザーを中心に着実な支持を集めているようです。

なお、カローラスポーツの車両価格（消費税込）は、「G“X”」が248万1600円、「G」2WD仕様が278万1900円から、「G“Z”」2WD仕様が317万200円に設定されています。