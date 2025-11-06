新色追加＆高さを改良！自分にピッタリの高さで作業ができるローデスク
サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、高さを6段階で調節できて、自分にピッタリの高さで作業ができるローデスク「100-DESKL020BK（ブラック）」、「100-DESKL020W（ホワイト）」、「100-DESKL020LMN（ライトブラウン）」、「100-DESKLMN（ブラウン）」を発売した。
■自分に合った高さで、快適な作業姿勢をキープ
天板の高さは38〜53cmの間で6段階に調整可能。座布団や座椅子の厚み、体格に合わせて細かく設定でき、長時間の作業でも姿勢を保ちやすい設計だ。在宅ワークやオンライン学習など、ライフスタイルに合わせた快適なデスク環境を実現する。
■広々とした天板で、マルチに使える作業スペース
約幅95cm×奥行45cmのゆったり天板を採用。ノートパソコンやタブレット、資料を広げても余裕のスペースがあり、作業効率がアップする。趣味やクリエイティブワークにも最適な、余裕あるデスクサイズ。
■ケーブルを美しく整理できるスマート設計
天板には2つのケーブル配線口を装備。PCや周辺機器のコードをすっきり整理でき、壁際に設置しても邪魔になりません。さらにタップ受け付きで足元もすっきり。ホコリ防止にもなり、美しく清潔なデスクをキープできる。
■安定性と耐久性に優れた安心設計
天板裏にはリンフォースメント（補強材）を搭載し、天板と脚部をしっかり固定。ぐらつきや歪みを防ぎ、安定感のある使用が可能だ。また、アジャスター付き脚部で床の傾きにも対応し、どんな場所でもしっかり安定する。
■空間になじむ4色展開で理想のコーディネート
ブラック・ホワイト・ブラウン・ライトブラウンの4色をラインナップ。モダンなリビングからナチュラルなワークスペースまで、インテリアに合わせて選択できる。実用性とデザイン性を両立した、あなたの部屋になじむ理想のデスクだ。
■商品詳細
■自分にピッタリの高さで作業ができるローデスク「「100-DESKL020BK」
