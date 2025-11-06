この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

前岡歯科医院の院長、前岡遼馬先生が自身のYouTubeチャンネルで「『噛み合わせ』を舐めていると人生詰みます・・・」と題した動画を公開。歯科治療がきっかけで起こりうる「噛み合わせ」の不調が、いかに心身に深刻な影響を及ぼすか、その危険性について警鐘を鳴らした。



動画で前岡先生は、歯科治療後に「精神的に落ち込みやすくなった」「頭痛や肩こりがひどくなった」といった不調を訴える患者が少なくない現実を指摘する。その原因は、不適切な噛み合わせ調整にある可能性が高いという。前岡先生は、噛み合わせの不調を「靴の中に小石が入っているのに、絶対に取ってはいけないと言われている感覚」と表現。この絶え間ない違和感が脳を刺激し続け、敏感な人では重度のうつ病のような状態に陥ることもあると、その恐ろしさを解説した。



さらに問題なのは、不調の原因を作った歯科医師自身がその問題を診断できないケースが多い点である。前岡先生によれば、噛み合わせは非常に専門的で奥深い分野であり、十分な知識と経験のない歯科医師は「様子を見ましょう」「そのうち慣れます」と言って、患者の訴えを取り合わないことが多いという。その結果、患者は原因不明の不調に悩み続け、複数の医院を転々とする「ドクターショッピング」に陥ってしまう。



このような事態を避けるため、前岡先生はまず歯科治療を受けずに済むよう日頃から口内を適切に管理することの重要性を強調。もし治療が必要になった場合は、噛み合わせに関する深い知見を持つ歯科医師を選ぶべきだと強く提言し、動画を締めくくった。