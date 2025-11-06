ソフトバンクの牧原大成内野手（３３）が６日にみずほペイペイドームを訪れた。

プロ１５年目で初めて規定打席に到達した牧原大は打率３割４厘をマークし首位打者を獲得。故障者が続出したホークスにおいて、開幕からＣＳファイナルステージ、日本シリーズと１０月末までシーズンを駆け抜けた。

フル稼働の代償は大きく、今月１５、１６日に行われる「ラグザス 侍ジャパンシリーズ２０２５ 日本 ＶＳ 韓国」（東京ドーム）は辞退することが発表された。

牧原大は「１週間くらい休みましたけど、まだ体の張りが全然とれない」と現在のコンディションを語り「（辞退の可能性もあるという）前提で返事をしていた。（シーズンが）終わった時じゃないと体が分からないので。年齢も年齢ですし体がきつかった」「代役でいったカープの佐々木選手にもすごく申し訳ない」と胸の内を語った。

内外野を高いレベルでこなす守備力と積極性のある打撃で、２０２３年のＷＢＣには代替選手として出場し世界一に貢献した。牧原大は「来年どうなるか分からないですけど、呼ばれたら前向きに考えたい」と意欲を口にした。