「すき家」公式、汎用性が高すぎる“素材”を投稿 リプ欄でコラ祭りが開催され万バズ
牛丼チェーン店「すき家」の公式エックスが、“いい推しの日”にちなんだ画像素材を投稿。多くのユーザーがコラ画像を投稿し盛り上がっている。
【写真】多くの力作が集まった「すき家」の“推しとすき家に行ける画像”
11月4日はごろ合わせで「いい推しの日」という記念日に制定されている。公式エックスはこの日にちなんで「『推しとすき家に行ける画像』貼っておきますね(◜ω◝)つ ぜひ活用してください」とつづり、“推し”と牛丼を食べている気分が味わえる画像が作れる素材を投稿した。
実に汎用性が高そうな画像素材を見たユーザーたちは、リプ欄にこぞって自分たちの“推し”をコラージュした画像を投稿。アニメキャラやアイドル、タレント、VTuberなどと組み合わせた多彩な画像がアップされており、本投稿についた「いいね」は5万を超え、リプライは400件を超えている。
引用：「すき家【公式】」エックス（＠sukiya_jp）
