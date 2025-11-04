¥»¥ê¥¨Aº£µ¨3¿ÍÌÜ¤Î»Ø´ø´±¸òÂå¡Ä¥Õ¥£¥ª¥ì¥ó¥Æ¥£¡¼¥Ê¤¬¥Ô¥ª¥ê´ÆÆÄ²òÇ¤¤òÈ¯É½¡¢¸½ºßºÇ²¼°Ì¤ËÄãÌÂ
¡¡¥Õ¥£¥ª¥ì¥ó¥Æ¥£¡¼¥Ê¤Ï4Æü¡¢¥¹¥Æ¥Õ¥¡¥Î¡¦¥Ô¥ª¥ê´ÆÆÄ¤Î²òÇ¤¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡º£¥·¡¼¥º¥ó¡¢¥Ô¥ª¥ê´ÆÆÄ¤Ï6Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¥¯¥é¥Ö¤ËÉüµ¢¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£UEFA¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¥ê¡¼¥°¡ÊUECL¡Ë¤Ç¤Ï¶¯¤µ¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¥»¥ê¥¨A¤Ç¤ÏÂç¶ìÀï¡£¤³¤³¤Þ¤Ç10»î¹ç¤ò¾Ã²½¤·4Ê¬6ÇÔ¤È¥ê¡¼¥°Àï¤Ç¾¡Íø¤òµó¤²¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤º¡¢ºÇ²¼°Ì¤ËÄÀ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡2Æü¤Ë¥Û¡¼¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿Âè10Àá¥ì¥Ã¥Á¥§Àï¤Ç¤Ï0¡Ý1¤ÇÇÔÀï¡£»î¹ç¸å¤Ë¤ÏÆ±´ÆÆÄ¤¬¼Ç¤¤òµñÈÝ¤·¤¿¤È¤âÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥¯¥é¥Ö¤Ï4Æü¤ËÀµ¼°¤Ê²òÇ¤¤ò·èÄê¤·¤¿¡£¥¯¥é¥Ö¤Ï¡ÖºßÇ¤´ü´Ö¤ËÈ¯´ø¤·¤¿¥×¥í°Õ¼±¤Ë´¶¼Õ¤ò¼¨¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÀ¼ÌÀ¤ò½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸åÇ¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÌ¤Äê¤Ç¤¢¤ê¡¢¥Õ¥£¥ª¥ì¥ó¥Æ¥£¡¼¥Ê¤Ï¡ÖËÜÆü¤Î¸á¸å¤ÎÎý½¬¤«¤éU¡Ý20¥Á¡¼¥à¤Î´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤ë¥À¥Ë¥¨¥ì¡¦¥¬¥í¥Ã¥Ñ»á¤¬»ÃÄêÅª¤Ë¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤Î»Ø´ø¤ò¼¹¤ë¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¥¤¥¿¥ê¥¢¥á¥Ç¥£¥¢¡Ø¥¹¥«¥¤¡Ù¤Ï¡¢¸åÇ¤¿Í»ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤·¤Ð¤é¤¯»þ´Ö¤ò¤«¤±¤ÆÈ½ÃÇ¤¹¤ë¤À¤í¤¦¡×¤ÈÊóÆ»¡£Æ±¡Ø¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¤¥¿¥ê¥¢¡Ù¤Ï¡Ö¥í¥Ù¥ë¥È¡¦¥À¥ô¥§¥ë¥µ»á¤¬ºÇÍÎÏ¸õÊä¡×¤Èºò¥·¡¼¥º¥ó¤Þ¤Ç¥¨¥ó¥Ý¥ê¤òÎ¨¤¤¤Æ¤¤¤¿»Ø´ø´±¤ÎÌ¾Á°¤òµó¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Õ¥£¥ª¥ì¥ó¥Æ¥£¡¼¥Ê¤Ï¼¡Àï¡¢6Æü¤ËUECL¡¦¥ê¡¼¥°¥Õ¥§¡¼¥ºÂè3Àá¤ÇÆüËÜÂåÉ½MFº´Ìî³¤½®¤ÈÆ±MFÀîùõñ¥ÂÀ¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥Þ¥¤¥ó¥Ä¤ÈÂÐÀï¡£¤½¤Î¸å¡¢9Æü¤Ë¤Ï¥»¥ê¥¨AÂè11Àá¤Ç¥¸¥§¥Î¥¢¤È¤Î°ìÀï¤ò¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
