「これはヤギの肉だ」終戦間際の日本で起きた一家の人肉食事件、その想像を絶する結末
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
秘境・廃村探索系YouTubeチャンネル「ナナジャパ」が、「人肉食の村」と題した動画を公開。大東亜戦争末期、食糧難が極限に達した日本の山村で起きたとされる「群馬連れ子殺人・人肉食事件」の真相に迫った。
琴美氏が向かったのは、群馬県北甘楽郡尾沢村（現在の南牧村）。この地で1945年3月、継母のハツ子が再婚相手の連れ子であるトラ（当時17歳）を殺害し、その肉を家族で食したという衝撃的な事件があった。琴美氏は、事件に関する数少ない資料を求め、現地の図書館で当時の新聞記事を発見。「北甘の少女絞殺」「食糧難に伴ふ悲劇」との見出しが、事件の異常さを物語っていた。
事件の背景には、終戦間際の深刻な食糧不足があった。一家は貧しく、ハツ子の連れ子や実子を含む大家族が飢えに苦しんでいたという。特に、継子であったトラは知的障害を抱え、空腹を訴え続けていた。ある日、「何か食いもんはねえのか？」というトラの何気ない一言が、追い詰められていたハツ子の殺意に火をつけた。「コイツさえいなければ、私の子どもに食い物を回してやれる」。そう考えたハツ子は、衰弱していたトラの首を絞めて殺害した。
犯行はそれだけでは終わらなかった。ハツ子は遺体を解体し、鍋で煮込むと、他の子どもたちに「これはヤギの肉だ」と偽って食べさせたという。事件が発覚したのは、終戦後の戸口調査がきっかけだった。琴美氏は、一家が暮らしていたという跡地を訪れる。そこは現在ゲートボール場となっていたが、事件当時から残る一本のナラの木が、静かに歴史を見つめていた。琴美氏は「どこで起きてもおかしくなかった事件」と語り、戦争が生み出した悲劇の重さを伝えている。
琴美氏が向かったのは、群馬県北甘楽郡尾沢村（現在の南牧村）。この地で1945年3月、継母のハツ子が再婚相手の連れ子であるトラ（当時17歳）を殺害し、その肉を家族で食したという衝撃的な事件があった。琴美氏は、事件に関する数少ない資料を求め、現地の図書館で当時の新聞記事を発見。「北甘の少女絞殺」「食糧難に伴ふ悲劇」との見出しが、事件の異常さを物語っていた。
事件の背景には、終戦間際の深刻な食糧不足があった。一家は貧しく、ハツ子の連れ子や実子を含む大家族が飢えに苦しんでいたという。特に、継子であったトラは知的障害を抱え、空腹を訴え続けていた。ある日、「何か食いもんはねえのか？」というトラの何気ない一言が、追い詰められていたハツ子の殺意に火をつけた。「コイツさえいなければ、私の子どもに食い物を回してやれる」。そう考えたハツ子は、衰弱していたトラの首を絞めて殺害した。
犯行はそれだけでは終わらなかった。ハツ子は遺体を解体し、鍋で煮込むと、他の子どもたちに「これはヤギの肉だ」と偽って食べさせたという。事件が発覚したのは、終戦後の戸口調査がきっかけだった。琴美氏は、一家が暮らしていたという跡地を訪れる。そこは現在ゲートボール場となっていたが、事件当時から残る一本のナラの木が、静かに歴史を見つめていた。琴美氏は「どこで起きてもおかしくなかった事件」と語り、戦争が生み出した悲劇の重さを伝えている。
YouTubeの動画内容
関連記事
「変な男に妹が連れて行かれた」姉の機転が凶悪犯・宮粼勤を追い詰めた
知っておきたい昭和末期の凶悪事件「宮崎勤事件」の異常性。なぜ犯人は遺骨を被害者宅に送り付けたのか？
「涼しい所に行かない？」東京・埼玉を震撼させた連続幼女誘拐殺人事件、その始まりとなった犯人の言葉
チャンネル情報
動画ロケ制作支援・協賛のお願い ほしいものリスト→【https://www.amazon.jp/hz/wishlist/ls/2A4GU4ICXUXGB?ref_=wl_share】 SNSリンク https://lit.link/nananahora お問い合わせ 【nanajapa777@gmail.com】
youtube.com/@nanajapa YouTube