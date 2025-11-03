「東京カレンダーWEB」の１週間分のランキングから、人気記事ベスト５をご紹介！



“結婚まで秒読み段階で、30歳男が婚約者に感じた妙な違和感”に“1人8,000円以内、価格を凌駕するクオリティで相手の印象に残る店”から“予算12,000円で、女性が満足する美食度が高い広尾の和食店”まで。さて、栄えあるベスト１は？

萌香が、俺の大事な友達たちと積極的に仲良くなろうとしてくれるなんて…正直に言えば、まったくもって予想していないことだった。





- 光江さんはこの街に…いつまでもいてくれるものだと、思いこんでた。



不安がよぎったともみを安心させるかのように、光江は、「今すぐってことじゃないよ」と少しだけ微笑んだ。



「ただ、流石のアタシも不老不死ってわけにはいかないし、引き際を見極めて、潔く手放さなければ、大切な場所を守れないのさ。今、ミチに受け渡す準備を少しずつ始めてるところなんだ。だからメグ…アタシの大事な後継者をいつまでも都合のいい男として扱うつもりなら--それなりの覚悟はしてもらわないとね」



★第３位【会食に最適な店5選】1人8,000円以内、価格を凌駕するクオリティで相手の印象に残る店

会食の極意。



条件は、1人8,000円以内で、堅苦しすぎず、かつグルメな相手の印象に残る会食にすること。



そんな要望に応えられる店を5つ厳選してみた。



★第４位【会食に最適な店5選】1人12,000円以内で、鮨や イタリア ンなど記憶に残る名店

条件は、ひとり12,000円以内で、食事のクオリティはもちろん、落ち着いた空間、立地すべてを満たす店。そんなわがままな条件を満たす、選りすぐりの５軒をピックアップした。



★第５位会食にもピッタリ！予算12,000円で、女性が満足する美食度が高い広尾の和食店

仕事において重要なのはもちろん中身であるのだが、こと会食となると「舞台」の果たす役割は絶大だ。



東京カレンダーの絶対領域であるレストランの知見を駆使し、会食専門家・yuuu氏の全面協力のもと、その最適解を構築。



「会食を制する店」。この最強の布陣は、価値がある。



今回のテーマは、「予算12,000円で、食べ慣れた女性が満足する美食度が高いお店」だ。



