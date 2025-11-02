この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

投資アドバイザー・鳥海翔氏が論破！長期投資は為替を恐れない『【新NISA】S&P500への投資で気になること！為替リスクを考えなくていい理由について解説します！』

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

『【新NISA】S&P500への投資で気になること！為替リスクを考えなくていい理由について解説します！』と題した動画が公開され、投資アドバイザー・鳥海翔氏が、為替ヘッジの選択、長期投資における為替リスクの位置づけ、個人年金の課税、積立の減額・停止まで、投資家がつまずきがちな論点に切り込んだ内容になっている。



まず鳥海氏は、ゴールド投信の為替ヘッジについて真正面から論じる。為替ヘッジは「為替変動を抑える代わりにコスト負担が重くなる」構造だとし、直近1年の比較で、為替自体の変動は約4％に過ぎないのに、ヘッジありとなしのリターン差は約13ポイントも開いた事実を提示する。見かけの差は約13ポイントだが、ヘッジありがヘッジなしに追いつくには約30％の上振れが必要になるという「効率の悪さ」を指摘し、コストの重さを断じている。結論として、ポートフォリオに金を入れる目的が分散であっても、現実的にはヘッジなしを優先すべきと勧告している。



次に「外国株の一括投資は為替リスクが怖いのか」という問いに、鳥海氏は論点を整理する。為替は確かに影響するが、過去30年のドル円はおおむね80～160円のレンジで、最悪でも円換算で資産が半分程度までの揺れに留まる。一方、S&P 500は同30年で約8.9倍に拡大した。仮に為替が最悪サイドに振れても、円換算の結果はおおむね4.5倍程度が残る計算になる。ここで重要なのは「悩んでいるのは為替か、米国株の将来リターンか」という論点分解である。S&P 500の成長性を信じるなら、長期では為替ノイズを過度に恐れる合理性は薄い。成長性自体を疑うなら、そもそもその資産に投資しない選択が筋だ。為替と株価の議論を混同すべきではないというメッセージである。



税と年金の論点では、個人年金の受取は「雑所得」扱いで、課税対象は増えた分のみという基本を端的に解説した。例えば、総支払540万円に対し総受取750万円なら差額210万円が利得であり、年金受取方式ならこの利得部分を年ごとに按分した額が課税ベースになる。受取総額に課税され得るiDeCo等と混同しないことが肝心だと念押ししている。



積立の減額・停止については、継続が理想なのは大前提だが、家計が厳しい局面で一時的に落とす・止めることは悪ではないと明快に述べる。同じ総投資額でも「早く入れたお金」が複利で効くため有利になる一方、途中停止が即致命傷にはならないという具体例を示し、現実的な運用継続のための優先順位を提示した。取り崩し期のスポット追加も、残余期間が短い局面では効果が限定的で、例外は大暴落時の好機に限ると冷静に評価している。



本稿で触れた各論の具体的な数値の捉え方や、ヘッジコストが効いてくる局面の見極め方は、動画内でさらに丁寧に語られている。判断のカギになる前提条件の置き方や、実務での使い分けを押さえたい人は本編を確認すると理解が加速する。本編は、為替と資産成長の優先順位を見直したい投資家にとっても有用な指針となるはずだ。