¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¤òÂåÉ½¤¹¤ë½÷À´ÆÆÄ¤ÎÎò»Ë¥É¥é¥Þ¡ÖÅìµþ¹ñºÝ±Ç²èº×¡×¤Ç¾å±Ç¡Ö¼ç¿Í¸ø¤ÏÅÚÃÏ¤½¤Î¤â¤Î¡×
¡¡¡ÖÂè38²óÅìµþ¹ñºÝ±Ç²èº×¡×¤Î¥³¥ó¥Ú¥Æ¥£¥·¥ç¥óÉôÌç¤Ç10·î30Æü¡¢±Ñ¹ñ°ÑÇ¤Åý¼£»þÂå¤Î¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤¿±Ç²è¡Ø¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê36¡Ù¤¬¸ø¼°¾å±Ç¤µ¤ì¤¿¡£¾å±Ç¸å¤Ë¤Ï¡¢µÓËÜ¤â¼ê¤¬¤±¤¿¥¢¥ó¥Þ¥ê¡¼¡¦¥¸¥ã¥·¥ë´ÆÆÄ¤¬ÅÐÃÅ¡£¡ÖÍèÆü¤Ï½é¤á¤Æ¤Ç¤¢¤ê¡¢»ä¤ÎºîÉÊ¤¬ÆüËÜ¤Ç¾å±Ç¤µ¤ì¤ë¤Î¤â½é¤á¤Æ¡£¼Â¤ÏÊì¤¬ÆüËÜ¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢Êì¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¤³¤¦¤·¤ÆÆüËÜ¤ËÌá¤Ã¤Æ¤³¤é¤ì¤¿¤³¤È¤ò¡¢¤È¤Æ¤â¤¦¤ì¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û±Ç²è¡Ø¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê36¡ÙÍ½¹ð±ÇÁü
¡¡¥¸¥ã¥·¥ë´ÆÆÄ¤Ï¡¢16ËÜ°Ê¾å¤Î±Ç²è¤òµÓËÜ¡¦´ÆÆÄ¡¦À½ºî¤·¤Æ¤¤¿¡¢¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¤òÂåÉ½¤¹¤ë½÷À´ÆÆÄ¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎºîÉÊ¤Ï¥«¥ó¥Ì¡¢¥Ù¥ë¥ê¥ó¡¢¥Ù¥Í¥Á¥¢¤Ê¤É¤Î¹ñºÝ±Ç²èº×¤Ç¥×¥ì¥ß¥¢¾å±Ç¤µ¤ì¡¢Ä¹ÊÔ3ºîÉÊ¤¹¤Ù¤Æ¤¬¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¹ñºÝÄ¹ÊÔ±Ç²è¾Þ¤Î¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥ÊÂåÉ½¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¡£Ã»ÊÔ¡ØLike Twenty Impossible¡Ù¡Ê2003Ç¯¡Ë¤Ï¡¢¥¢¥é¥Ö¤ÎÃ»ÊÔ¤È¤·¤Æ½é¤á¤Æ¥«¥ó¥Ì±Ç²èº×¤ËÀµ¼°½ÐÉÊ¤µ¤ì¡¢ÊÆ¹ñ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¤ÎºÇ½ª¸õÊä¤Ë¤âÁª¤Ð¤ì¤¿¡£
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢1936Ç¯¤Î±Ñ¹ñ°ÑÇ¤Åý¼£²¼¤Î¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¥¢¥é¥Ö¿Í¤¿¤Á¤¬¥æ¥À¥ä¿ÍÆþ¿¢¼Ô¤ä±Ñ¹ñ»ÙÇÛ¤ËÈ¿È¯¤·¤Æµ¯¤³¤·¤¿Ì±Â²¼çµÁÅªÈ¿Íð¤òÉÁ¤¤¤¿Îò»Ë¥É¥é¥Þ¡£¸Î¶¿¤ÎÅÁÅýÅª¤ÊÊë¤é¤·¤ò°¦¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¥¨¥ë¥µ¥ì¥à¤ÎÀ¯¼£Åª¡¦¼Ò²ñÅª¤Ê¶ÛÄ¥¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¯ÀÄÇ¯¥æ¥¹¥Õ¤òÃæ¿´¤Ë¡¢·ãÆ°¤Î»þÂå¤¬¿Í¡¹¤Î¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤¿¤Î¤«¤òÁÔÂç¤Ê¥¹¥±¡¼¥ë¤ÇÉÁ¤¯¡£±Ñ¹ñ¹âÅùÊÛÌ³´±Ìò¤Ç¡¢Ì¾Í¥¥¸¥§¥ì¥ß¡¼¡¦¥¢¥¤¥¢¥ó¥º¤¬½Ð±é¡£º£Ç¯9·î¤Î¥È¥í¥ó¥È¹ñºÝ±Ç²èº×¤Ç¥ï¡¼¥ë¥É¥×¥ì¥ß¥¢¤ò·Þ¤¨¡¢Ã±¤Ê¤ë²áµî¤ÎºÆ¸½¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¸½ºß¤Î¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥ÊÌäÂê¤ò¤â¾È¤é¤·½Ð¤¹ºîÉÊ¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£8Ç¯¤Î¹½ÁÛ¡¢4ÅÙ¤ÎÃæÃÇ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Æ´°À®
¡¡´ë²è¤Î»ÏÆ°¤ÏÌó8Ç¯Á°¤Ë¤µ¤«¤Î¤Ü¤ë¡£µÓËÜ¼¹É®¤È¥ê¥µ¡¼¥Á¤Ë»þ´Ö¤òÍ×¤·¤¿¤¦¤¨¡¢¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¤Ë¤Ï±Ç²èÀ©ºî¤Î¤¿¤á¤Î´ð¶â¤ä½õÀ®¶â¤¬Â¸ºß¤·¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢»ñ¶âÄ´Ã£¤Ë¤âÄ¹¤¤Ç¯·î¤òÈñ¤ä¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡ÖÂ¿¤¯¤Î¶¨ÎÏ¼Ô¤ÎÎÏ¤òÆÀ¤Æ¤è¤¦¤ä¤¯¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¨¥ó¥É¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¤¬Ä¹¤¤¤Î¤â¡¢¤½¤Î¾Ú¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¥¸¥ã¥·¥ë´ÆÆÄ¤Ï¸ì¤ë¡£
¡¡»£±ÆÁ°¤Î½àÈ÷¤âÂ¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤¿¡£¡Ö¤Þ¤º¤Ï±Ç²è¤ÎÉñÂæ¤È¤Ê¤ëÇÀÂ¼¤òÃµ¤¹¤³¤È¤«¤é»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£»þÂå·à¤Ç¤¹¤«¤é¡¢Åö»þ¤Î»Ñ¤òÃé¼Â¤ËºÆ¸½¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£1930Ç¯Âå¤ËºÏÇÝ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¿¤Ð¤³¤ÎÈª¤òÉü¸µ¤·¡¢°áÁõ¤âÅö»þ¤ÎÁÇºà¤È¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£±Ñ¹ñÂ¦¤ÎÀï¼Ö¤ä·³ÍÑ¼ÖÎ¾¤ÎÄ´Ã£¤Ë¤â»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡¡2023Ç¯10·î14Æü¤«¤é»£±Æ¤ËÆþ¤ëÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢1½µ´ÖÁ°¤Î10·î7Æü¡¢¥¤¥¹¥é¥àÁÈ¿¥¥Ï¥Þ¥¹¤¬¥¤¥¹¥é¥¨¥ëÆîÉô¤ò½±·â¡£¤³¤Î¹¶·â¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Ï¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¡¦¥¬¥¶ÃÏ¶è¤Ø¤Î·³»ö¹¶Àª¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö»ä¤¿¤Á¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¤Î½àÈ÷¤òÀ°¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¾õ¶·¤¬°ìÊÑ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¤Ç¤Î»£±Æ¤ÏÉÔ²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥è¥ë¥À¥ó¤Ç»£±Æ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡£¤½¤Î¸å¡¢¾ðÀª¤¬°ì»þÅª¤ËÍî¤ÁÃå¤¤¤¿ºÝ¤Ë¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¤Ç¤Î»£±Æ¤òºÆ³«¤·¤¿¤¬¡¢¡Ö»£±ÆÃæÃÇ¤Ï4ÅÙ¤ËµÚ¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£¤´Â¸¤¸¤ÎÄÌ¤ê¡¢¤³¤Î2Ç¯´Ö¡¢¾õ¶·¤¬²þÁ±¤¹¤ë¤É¤³¤í¤«°²½¤Î°ìÅÓ¤ò¤¿¤É¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀÅ¤«¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£
¢£³°Â¦¤Î»ëÅÀ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢»ä¤¿¤Á¼«¿È¤ÎÊª¸ì¤ò
¡¡¾å±Ç¸å¤ÎQ¡õA¤Ç¤Ï¡¢´ÑµÒ¤«¤é¡Ö20À¤µª½éÆ¬¤Î¥¢¥é¥Ó¥¢¾ðÀª¤òÉÁ¤¤¤¿±Ç²è¤È¤·¤ÆÍÌ¾¤Ê¡Ø¥¢¥é¥Ó¥¢¤Î¥í¥ì¥ó¥¹¡Ù¡Ê1962Ç¯¡Ë¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¼ÁÌä¤¬´ó¤»¤é¤ì¡¢¥¸¥ã¥·¥ë´ÆÆÄ¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë±þ¤¸¤¿¡£
¡¡¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¡È³°Â¦¤Î»ëÅÀ¡É¤«¤é¸ì¤é¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢»ä¤¿¤Á¼«¿È¤ÎÊª¸ì¤ò¡¢»ä¤¿¤Á¤Î¸ÀÍÕ¤Ç¸ì¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤À¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£±Ñ¹ñ¤Ë¤è¤ë²ðÆþ¤¬108Ç¯Á°¤Ë»Ï¤Þ¤ê¡¢Åö»þ¤Î½ÐÍè»ö¤Ï»ä¤¿¤Á¤Î¹ñ¤ÎÎò»Ë¤ÎÃæ¤ÇÈó¾ï¤ËÂç¤¤ÊÅ¾´¹ÅÀ¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤³¤ò¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥ÊÂ¦¤Î»ëÅÀ¤«¤éÉÁ¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡×
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢Â¼¤Î¼ã¼Ô¥æ¥¹¥Õ¤Î¤Û¤«¤Ë¤â¡¢ÅÔ²ñ¤Ë½»¤àÎø¿Í¤¿¤Á¡¢Éã¤ÈÂ©»Ò¡¢Êì¤ÈÌ¼¡¢À¯¼£²È¤é¡½¡½Ê£¿ô¤Î¿ÍÊª¤¬Íí¤ß¹ç¤¦·²Áü·à¤È¤·¤ÆÅ¸³«¤¹¤ë¡£¡ÖÈ¿Íð¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤Î¤«¤ò¡¢¤è¤êÊñ³çÅª¤ËÉÁ¤¤¿¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¤âÃæ¿´¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ï¡ÈÅÚÃÏ¡É¤Ç¤¹¡£²¿¤è¤ê¤â¡¢¤³¤Î±Ç²è¤Î¼ç¿Í¸ø¤Ï¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¤È¤¤¤¦ÅÚÃÏ¤½¤Î¤â¤Î¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢·àÃæ¤Î²»³Ú¤Ë¤â¾ÝÄ§Åª¤Ê¥â¥Á¡¼¥Õ¤¬¤¢¤ë¤È¡¢¥¸¥ã¥·¥ë´ÆÆÄ¡£¡Ö¥Ð¥°¥Ñ¥¤¥×¤Ïº£¤Ç¤Ï±Ñ¹ñ¡¢¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥É¤ÎÅÁÅý³Ú´ï¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤â¤È¤â¤È¤Ï¥¢¥é¥ÖÈ¯¾Í¡£¥¨¥ó¥É¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¤Ç¤½¤Î²»¤ò»È¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¡ÈÃ¥¤ï¤ì¤¿Ê¸²½¤ò¼è¤êÌá¤¹¡É¤È¤¤¤¦»×¤¤¤ò¹þ¤á¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥¸¥ã¥·¥ë´ÆÆÄ¤Ï¡¢16ËÜ°Ê¾å¤Î±Ç²è¤òµÓËÜ¡¦´ÆÆÄ¡¦À½ºî¤·¤Æ¤¤¿¡¢¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¤òÂåÉ½¤¹¤ë½÷À´ÆÆÄ¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎºîÉÊ¤Ï¥«¥ó¥Ì¡¢¥Ù¥ë¥ê¥ó¡¢¥Ù¥Í¥Á¥¢¤Ê¤É¤Î¹ñºÝ±Ç²èº×¤Ç¥×¥ì¥ß¥¢¾å±Ç¤µ¤ì¡¢Ä¹ÊÔ3ºîÉÊ¤¹¤Ù¤Æ¤¬¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¹ñºÝÄ¹ÊÔ±Ç²è¾Þ¤Î¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥ÊÂåÉ½¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¡£Ã»ÊÔ¡ØLike Twenty Impossible¡Ù¡Ê2003Ç¯¡Ë¤Ï¡¢¥¢¥é¥Ö¤ÎÃ»ÊÔ¤È¤·¤Æ½é¤á¤Æ¥«¥ó¥Ì±Ç²èº×¤ËÀµ¼°½ÐÉÊ¤µ¤ì¡¢ÊÆ¹ñ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¤ÎºÇ½ª¸õÊä¤Ë¤âÁª¤Ð¤ì¤¿¡£
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢1936Ç¯¤Î±Ñ¹ñ°ÑÇ¤Åý¼£²¼¤Î¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¥¢¥é¥Ö¿Í¤¿¤Á¤¬¥æ¥À¥ä¿ÍÆþ¿¢¼Ô¤ä±Ñ¹ñ»ÙÇÛ¤ËÈ¿È¯¤·¤Æµ¯¤³¤·¤¿Ì±Â²¼çµÁÅªÈ¿Íð¤òÉÁ¤¤¤¿Îò»Ë¥É¥é¥Þ¡£¸Î¶¿¤ÎÅÁÅýÅª¤ÊÊë¤é¤·¤ò°¦¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¥¨¥ë¥µ¥ì¥à¤ÎÀ¯¼£Åª¡¦¼Ò²ñÅª¤Ê¶ÛÄ¥¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¯ÀÄÇ¯¥æ¥¹¥Õ¤òÃæ¿´¤Ë¡¢·ãÆ°¤Î»þÂå¤¬¿Í¡¹¤Î¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤¿¤Î¤«¤òÁÔÂç¤Ê¥¹¥±¡¼¥ë¤ÇÉÁ¤¯¡£±Ñ¹ñ¹âÅùÊÛÌ³´±Ìò¤Ç¡¢Ì¾Í¥¥¸¥§¥ì¥ß¡¼¡¦¥¢¥¤¥¢¥ó¥º¤¬½Ð±é¡£º£Ç¯9·î¤Î¥È¥í¥ó¥È¹ñºÝ±Ç²èº×¤Ç¥ï¡¼¥ë¥É¥×¥ì¥ß¥¢¤ò·Þ¤¨¡¢Ã±¤Ê¤ë²áµî¤ÎºÆ¸½¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¸½ºß¤Î¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥ÊÌäÂê¤ò¤â¾È¤é¤·½Ð¤¹ºîÉÊ¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£8Ç¯¤Î¹½ÁÛ¡¢4ÅÙ¤ÎÃæÃÇ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Æ´°À®
¡¡´ë²è¤Î»ÏÆ°¤ÏÌó8Ç¯Á°¤Ë¤µ¤«¤Î¤Ü¤ë¡£µÓËÜ¼¹É®¤È¥ê¥µ¡¼¥Á¤Ë»þ´Ö¤òÍ×¤·¤¿¤¦¤¨¡¢¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¤Ë¤Ï±Ç²èÀ©ºî¤Î¤¿¤á¤Î´ð¶â¤ä½õÀ®¶â¤¬Â¸ºß¤·¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢»ñ¶âÄ´Ã£¤Ë¤âÄ¹¤¤Ç¯·î¤òÈñ¤ä¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡ÖÂ¿¤¯¤Î¶¨ÎÏ¼Ô¤ÎÎÏ¤òÆÀ¤Æ¤è¤¦¤ä¤¯¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¨¥ó¥É¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¤¬Ä¹¤¤¤Î¤â¡¢¤½¤Î¾Ú¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¥¸¥ã¥·¥ë´ÆÆÄ¤Ï¸ì¤ë¡£
¡¡»£±ÆÁ°¤Î½àÈ÷¤âÂ¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤¿¡£¡Ö¤Þ¤º¤Ï±Ç²è¤ÎÉñÂæ¤È¤Ê¤ëÇÀÂ¼¤òÃµ¤¹¤³¤È¤«¤é»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£»þÂå·à¤Ç¤¹¤«¤é¡¢Åö»þ¤Î»Ñ¤òÃé¼Â¤ËºÆ¸½¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£1930Ç¯Âå¤ËºÏÇÝ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¿¤Ð¤³¤ÎÈª¤òÉü¸µ¤·¡¢°áÁõ¤âÅö»þ¤ÎÁÇºà¤È¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£±Ñ¹ñÂ¦¤ÎÀï¼Ö¤ä·³ÍÑ¼ÖÎ¾¤ÎÄ´Ã£¤Ë¤â»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡¡2023Ç¯10·î14Æü¤«¤é»£±Æ¤ËÆþ¤ëÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢1½µ´ÖÁ°¤Î10·î7Æü¡¢¥¤¥¹¥é¥àÁÈ¿¥¥Ï¥Þ¥¹¤¬¥¤¥¹¥é¥¨¥ëÆîÉô¤ò½±·â¡£¤³¤Î¹¶·â¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Ï¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¡¦¥¬¥¶ÃÏ¶è¤Ø¤Î·³»ö¹¶Àª¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö»ä¤¿¤Á¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¤Î½àÈ÷¤òÀ°¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¾õ¶·¤¬°ìÊÑ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¤Ç¤Î»£±Æ¤ÏÉÔ²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥è¥ë¥À¥ó¤Ç»£±Æ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡£¤½¤Î¸å¡¢¾ðÀª¤¬°ì»þÅª¤ËÍî¤ÁÃå¤¤¤¿ºÝ¤Ë¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¤Ç¤Î»£±Æ¤òºÆ³«¤·¤¿¤¬¡¢¡Ö»£±ÆÃæÃÇ¤Ï4ÅÙ¤ËµÚ¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£¤´Â¸¤¸¤ÎÄÌ¤ê¡¢¤³¤Î2Ç¯´Ö¡¢¾õ¶·¤¬²þÁ±¤¹¤ë¤É¤³¤í¤«°²½¤Î°ìÅÓ¤ò¤¿¤É¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀÅ¤«¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£
¢£³°Â¦¤Î»ëÅÀ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢»ä¤¿¤Á¼«¿È¤ÎÊª¸ì¤ò
¡¡¾å±Ç¸å¤ÎQ¡õA¤Ç¤Ï¡¢´ÑµÒ¤«¤é¡Ö20À¤µª½éÆ¬¤Î¥¢¥é¥Ó¥¢¾ðÀª¤òÉÁ¤¤¤¿±Ç²è¤È¤·¤ÆÍÌ¾¤Ê¡Ø¥¢¥é¥Ó¥¢¤Î¥í¥ì¥ó¥¹¡Ù¡Ê1962Ç¯¡Ë¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¼ÁÌä¤¬´ó¤»¤é¤ì¡¢¥¸¥ã¥·¥ë´ÆÆÄ¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë±þ¤¸¤¿¡£
¡¡¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¡È³°Â¦¤Î»ëÅÀ¡É¤«¤é¸ì¤é¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢»ä¤¿¤Á¼«¿È¤ÎÊª¸ì¤ò¡¢»ä¤¿¤Á¤Î¸ÀÍÕ¤Ç¸ì¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤À¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£±Ñ¹ñ¤Ë¤è¤ë²ðÆþ¤¬108Ç¯Á°¤Ë»Ï¤Þ¤ê¡¢Åö»þ¤Î½ÐÍè»ö¤Ï»ä¤¿¤Á¤Î¹ñ¤ÎÎò»Ë¤ÎÃæ¤ÇÈó¾ï¤ËÂç¤¤ÊÅ¾´¹ÅÀ¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤³¤ò¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥ÊÂ¦¤Î»ëÅÀ¤«¤éÉÁ¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡×
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢Â¼¤Î¼ã¼Ô¥æ¥¹¥Õ¤Î¤Û¤«¤Ë¤â¡¢ÅÔ²ñ¤Ë½»¤àÎø¿Í¤¿¤Á¡¢Éã¤ÈÂ©»Ò¡¢Êì¤ÈÌ¼¡¢À¯¼£²È¤é¡½¡½Ê£¿ô¤Î¿ÍÊª¤¬Íí¤ß¹ç¤¦·²Áü·à¤È¤·¤ÆÅ¸³«¤¹¤ë¡£¡ÖÈ¿Íð¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤Î¤«¤ò¡¢¤è¤êÊñ³çÅª¤ËÉÁ¤¤¿¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¤âÃæ¿´¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ï¡ÈÅÚÃÏ¡É¤Ç¤¹¡£²¿¤è¤ê¤â¡¢¤³¤Î±Ç²è¤Î¼ç¿Í¸ø¤Ï¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¤È¤¤¤¦ÅÚÃÏ¤½¤Î¤â¤Î¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢·àÃæ¤Î²»³Ú¤Ë¤â¾ÝÄ§Åª¤Ê¥â¥Á¡¼¥Õ¤¬¤¢¤ë¤È¡¢¥¸¥ã¥·¥ë´ÆÆÄ¡£¡Ö¥Ð¥°¥Ñ¥¤¥×¤Ïº£¤Ç¤Ï±Ñ¹ñ¡¢¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥É¤ÎÅÁÅý³Ú´ï¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤â¤È¤â¤È¤Ï¥¢¥é¥ÖÈ¯¾Í¡£¥¨¥ó¥É¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¤Ç¤½¤Î²»¤ò»È¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¡ÈÃ¥¤ï¤ì¤¿Ê¸²½¤ò¼è¤êÌá¤¹¡É¤È¤¤¤¦»×¤¤¤ò¹þ¤á¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£