100均で間違えて買ったけど…意外と使えるじゃん！ゴルフボールケースが優秀だった
商品情報
商品名：小物入れポーチ（ゴルフボール2つ収納可能）
価格：￥220（税込）
販売ショップ：ダイソー
JANコード：4550480805375
よく見ずに買ったけど…思わぬ当たりアイテムだった！ダイソーの『小物入れポーチ』
ダイソーのポーチ売り場で、普通のポーチに紛れて並んでいた『小物入れポーチ』。
シンプルな黒のデザインに惹かれて「ちょうどいいサイズかも」と購入したのですが、家に帰ってよく見てみると、まさかの“ゴルフボールを2つ収納可能”と書かれていました。
最初は「え、これゴルフ用なの！？」と戸惑いましたが、これが意外と便利に使えるんです！
手元にゴルフボールがなかったので、似たようなサイズのアイテムを収納してみました。
中は仕切りのないシンプルな作りです。
ポーチには硬めのスポンジが入っていて、ちょっとやそっとでは形が崩れません。
専門店で本格的なゴルフボールケースを買うとなると、それなりのお値段がする印象があるので、簡易的とはいえダイソーで220円（税込）で買えるのはかなりお得です。
ゴルフをしない人でも、このサイズ感と構造はなかなか魅力的。小物を持ち運ぶときの簡易的な保護ケースにぴったりです。
想像以上に使える！フック付きで持ち運び＆取り出しもラクラク！
外側のバンドにはゴルフのティー（ボールを乗せる台座）を収納できるようになっています。今回は棒状のアイテムで代用しました。
ポーチにピンバッジをつけたり、推しの缶バッジを飾ってアレンジしたい人は、バンドに取り付けるのもおすすめです。
シンプルな黒のデザインなので、どんなデコレーションも映えるのが嬉しいところ！
筆者はネイル用のライトやチップなど、ネイルグッズ一式を入れて持ち歩いています。
会社帰りにイベントやライブに寄るとき、出先でネイルをする場合や、ネイルチップのリペアをしたいときに便利です。
ポーチにフックが付いているから、バッグの中にしまわず、外側に引っかけてすぐ取り出せるのがよし！
今回はダイソーの『小物入れポーチ（ゴルフボール2つ収納可能）』をご紹介しました。
もともとゴルフボールを守るための設計だからこそ、繊細なアイテムを持ち歩くのにも向いていると感じます。
イヤホンやモバイルバッテリーなどのガジェットケースにも良さそうです。気になった方はぜひチェックしてみてくださいね！
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年10月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。