100均で間違えて買ったけど…意外と使えるじゃん！ゴルフボールケースが優秀だった

「普通の小物ポーチだと思ったのに、よく見たらまさかのアイテムだった…！」そんな勘違いから出会った、意外な便利グッズをご紹介します。中に硬めのスポンジが入っていて、簡易的な保護ケースにぴったり。用途を限定せず、工夫次第でどんな小物にも使える万能っぷり！持ち運びやすい仕様で、ちょっとした小物の整理に◎

商品情報

商品名：小物入れポーチ（ゴルフボール2つ収納可能）

価格：￥220（税込）

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480805375

よく見ずに買ったけど…思わぬ当たりアイテムだった！ダイソーの『小物入れポーチ』

ダイソーのポーチ売り場で、普通のポーチに紛れて並んでいた『小物入れポーチ』。

シンプルな黒のデザインに惹かれて「ちょうどいいサイズかも」と購入したのですが、家に帰ってよく見てみると、まさかの“ゴルフボールを2つ収納可能”と書かれていました。

最初は「え、これゴルフ用なの！？」と戸惑いましたが、これが意外と便利に使えるんです！

手元にゴルフボールがなかったので、似たようなサイズのアイテムを収納してみました。

中は仕切りのないシンプルな作りです。

ポーチには硬めのスポンジが入っていて、ちょっとやそっとでは形が崩れません。

専門店で本格的なゴルフボールケースを買うとなると、それなりのお値段がする印象があるので、簡易的とはいえダイソーで220円（税込）で買えるのはかなりお得です。

ゴルフをしない人でも、このサイズ感と構造はなかなか魅力的。小物を持ち運ぶときの簡易的な保護ケースにぴったりです。

想像以上に使える！フック付きで持ち運び＆取り出しもラクラク！

外側のバンドにはゴルフのティー（ボールを乗せる台座）を収納できるようになっています。今回は棒状のアイテムで代用しました。

ポーチにピンバッジをつけたり、推しの缶バッジを飾ってアレンジしたい人は、バンドに取り付けるのもおすすめです。

シンプルな黒のデザインなので、どんなデコレーションも映えるのが嬉しいところ！

筆者はネイル用のライトやチップなど、ネイルグッズ一式を入れて持ち歩いています。

会社帰りにイベントやライブに寄るとき、出先でネイルをする場合や、ネイルチップのリペアをしたいときに便利です。

ポーチにフックが付いているから、バッグの中にしまわず、外側に引っかけてすぐ取り出せるのがよし！

今回はダイソーの『小物入れポーチ（ゴルフボール2つ収納可能）』をご紹介しました。

もともとゴルフボールを守るための設計だからこそ、繊細なアイテムを持ち歩くのにも向いていると感じます。

イヤホンやモバイルバッテリーなどのガジェットケースにも良さそうです。気になった方はぜひチェックしてみてくださいね！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年10月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。