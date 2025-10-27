【今週の12星座タロット占い】2025年10月27日〜11月2日｜総合運＆恋愛運TOP3の星座は？

今週（2025年10月27日〜11月2日）の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに12星座別に占っていただきました。果たして運勢良好なTOP３の星座は？　早速気になる結果をチェックしてみましょう。

第３位　獅子座


『機転が利くでしょう』

｜総合運｜　★★★★☆

「前向きな気持ち」が、様々なことを上手に動かしていくための大事な鍵になるでしょう。ポジティブに考えることで普段取らない行動を取れたりします。仕事や公の場では、どんどん新しい自分を周囲に発信していくでしょう。周りの人達も追いつけなくなりそうです。

｜恋愛運｜　★★★★☆

判断力がいつもより長けています。妥協すべきところも押し通すところもわかって、メリハリのある行動が取れますし、相手からの信頼も得られるでしょう。シングルの方は、サイコパスな考えをする人との縁や出会いがありそうです。パートナーのいる方は、相手の他の異性へのあしらい方が上手な時です。

｜時期｜

10月30日　嘘が増える　／　10月31日　調子に乗ってしまう

｜ラッキーアイテム｜

体重計

第２位　水瓶座


『距離感を大事にしていきましょう』

｜総合運｜　★★★★☆

様々なことを冷静に客観視していきます。周りの人の出来事をリサーチしていくでしょう。ついついお世話もしたくなりますが、距離を近づけすぎないようにすべきです。仕事や公の場では他の人のことも考えると、譲らないといけないものもあるうようです。全て欲しがることは許されないでしょう。

｜恋愛運｜　★★★★☆

相手の気持ちが汲み取りやすかったり自分に自信があったりして、気持ちを安定させられる場面が多いようです。相手に対して良い印象を与えることもできるでしょう。シングルの方は、自分の意思表示をはっきりしない人との縁や出会いがありそうです。パートナーのいる方は、相手がいつもよりあなたに空気感を合わせてくれています。

｜時期｜

11月1日　びっくりすることがある　／　11月2日　頑固になってしまう

｜ラッキーアイテム｜

絶叫マシーン

第１位　蟹座


『楽に進んでいけるでしょう』

｜総合運｜　★★★★★

難しく考えなくても負けん気を燃やさなくても、力を抜いたままでも得られるものがあるでしょう。自然と自分と相性の良いものとだけ縁が深まっていきます。仕事や公の場では、信頼関係を築ける人達と協力し合うことが多いです。意見も出しやすいでしょう。

｜恋愛運｜　★☆☆☆☆

相手の機嫌を損ねないように気を遣っていきます。トラップ的なものへの処理の仕方にも頭を使うようです。報告や連絡をこまめにしていくと良いでしょう。シングルの方は、我慢強い人との縁や出会いがありそうです。パートナーのいる方は、相手があなたのことをいつも見守っています。

｜時期｜

10月28日　自分をコントロールする　／　10月29日　不安が増える

｜ラッキーアイテム｜

焼き鳥

あなたの星座はいかがでしたか？　運命は意識や行動次第で変わっていくもの。ぜひ参考にしていただき良き毎日をお過ごしください。＜占い：咲良（さら）＞