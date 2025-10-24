BABYMONSTER「WE GO UP」MVが1億回再生突破！2025年のK-POP発売曲では最速で達成

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

BABYMONSTERの新曲「WE GO UP」のMVが、10月23日21時16分頃、YouTube再生数1億回を越えた。10月10日に公開されてから約13日での達成となり、今年発表されたK-POPアーティストのMVのなかで最速となる。

■パフォーマンスビデオも8,000万回再生で億台ビューに迫る勢い

本MVは楽曲の強烈なムードを極大化したストーリーラインとシネマティックな演出で全世界の音楽ファンの好評を得ている。各自のキャラクターに完璧に溶け込んだメンバーたちの消化力と華麗なアクションシーン、一編のSF映画を観るような映像美がシナジーを成し、ユニークな面白さを与える。

実際、このMVは公開と同時に爆発的な呼応を引き出しYouTubeの「24時間以内に最も多く見た動画」とトレンディワールドワイド1位に上がった。メガクルーとともにした圧倒的スケールの「WE GO UP」エクスクルーシブパフォーマンスビデオも8,000万ビューに迫り、今後の推移も期待される。

これでBABYMONSTERは、1億回再生以上の映像を計12作保有することになった。YouTube登録者者は、K-POPガールズグループの最短期間（1年5ヵ月、デビュー日基準）1,000万人を達成したのに続き、「WE GO UP」をタイトル曲とする2ndミニアルバム『[WE GO UP』の発売前後で着実に増加し、現在は1,030万人を超えている。累積再生数も60億回を突破し、彼女らに注がれたグローバル音楽市場の熱い関心をうかがわせる。

