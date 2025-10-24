［始動 新連立］＜中＞

「強い経済の実現、暮らしを守る取り組みに総力を挙げて取り組んでいく」。

高市首相は２２日夜、副大臣を集め、経済政策を最優先する考えを強調した。２１日には、初閣議では異例となる経済対策の策定を指示。自民党と日本維新の会の連立合意書に沿って、ガソリン税の暫定税率廃止など物価高対策の実現を目指す。

首相は「積極財政」を掲げ、経済・エネルギー安全保障など「危機管理投資」による成長戦略に軸足を置く姿勢を見せるのが、石破前政権との違いだ。閣僚には、城内成長戦略相ら自民党の「責任ある積極財政を推進する議員連盟」から４人を選出。財布のひもを握る財務相には、「党財政政策検討本部」のメンバーとして「国債発行は孫子の借金ではない。孫子への貯蓄」などと、当時の岸田首相に積極財政を提言した片山氏を充てた。

新政権の成長志向を株式市場は好感する。政権発足の２１日には、日経平均株価（２２５種）は初の５万円まで５５円に迫った。特に海外マネーの流入は顕著だ。

東京証券取引所によると、高市総裁誕生から２週間で海外投資家が日本株を買った額は、売却額を約１・２兆円も上回った。モルガン・スタンレーＭＵＦＧ証券の中沢翔氏は「自民と維新の連立は、積極財政と成長戦略のバランスがいい。企業の成長期待を押し上げやすい」と指摘する。

だが、死角もある。「アベノミクス」継承を掲げる首相は、金融緩和も志向する。低金利は円安につながる。ＳＭＢＣ日興証券の末沢豪謙氏は「高市氏の姿勢が一段の円安を招けば、コスト高によるインフレを促進し、消費者や中小企業などが物価高に苦しむことになりかねない」と指摘する。

アベノミクスは、金融緩和と積極財政で株高と円高是正を実現した。しかし３本目の矢である成長戦略は不十分だったとの評価が多い。新政権が現時点で掲げる経済政策も、野党が要求してきた政策がほとんどで新味に乏しい。成長戦略の全容はまだ見えず、期待が先行しているのが実情だ。大阪で行財政改革を進め、無駄な歳出削減を重視する維新と、積極財政を巡るさや当ても予想される。

バブル崩壊後、日本経済は停滞が続いた。名目賃金は米国が２０００年から２倍に増えたが、日本はほぼ横ばいだ。維新の藤田文武共同代表も「冷戦後３０年の厳しい経済状況を乗り越え、積み残してきた宿題を解決するための改革が急務だ」と力を込める。

「サナエノミクス」は日本経済を再生させられるか。今後編成する補正予算などで首相は「ロケットスタート」と意気込む。さらに中長期的な成長戦略も示せなければ、新政権への期待は失望に変わりかねない。（経済部 戸田雄）