shino「努力は実る！」セリア新作洗面グッズ＆国家資格合格を笑顔で報告
人気主婦YouTuberのshinoさんが、自身のチャンネル『しのずチャンネル』を更新。「【100均】コレは良かった！！セリアで見つけた洗面収納／洗面グッズetc…今日もお喋りしながらご紹介」と題し、セリアで購入した最新洗面収納グッズや日用品について、実際に使いながら丁寧にレビューした。動画冒頭、shinoさんは「ずっと勉強していた試験、合格しました！」と自身が挑んでいた国家資格試験に合格したことを明かし、「努力は実るんだなと再確認いたしました」と喜びを語った。
動画ではまず、セリアの「貼って剥がせるポンプボトルホルダー」や「歯ブラシホルダー」など、実際に活用できるアイテムを細かく説明。貼って剥がせるホルダーについては「すごくしっかりしてる。空気を抜いてピタッと貼り付くのが便利！」と太鼓判。娘さんのために購入したというこのホルダーを装着しながら、「娘も上手に使ってくれているのでなかなか買ってよかったなと思いました」と家族目線での評価も披露した。
続いて紹介したのは、歯ブラシホルダーと体洗い用小物。特に歯ブラシホルダーは「これ4つで100円だよ、めっちゃお得じゃない？」とコスパに驚きを見せたり、夫の髪剃り収納に活躍しそうな点を指摘した。さらに「ペンぐらいの太さのものであれば何にでもくっつけることができるので、浮かせる収納を簡単に作れるのがいいなって思いますね」とDIYにも応用できるアイデアも語った。
さらに、お子さんが楽しめる可愛いスポンジやボディ洗いグッズも登場。「可愛いので洗えればお風呂入りたい、みたいな。うちの娘全然そういうのにつられちゃうタイプだから」と、母親ならではの視点にも共感を集めた。
そして動画の終盤では、改めて努力の大切さを実感したことを熱く語るshinoさん。「毎日コツコツ努力をすれば、ママでも働いていても、頑張れば努力は実るんだなと再確認いたしました」と自分自身をねぎらい、「本当によく頑張ったよ」と笑顔で総括。最後は「また次の動画でお会いしましょう、バイバイ」と前向きな言葉で締めくくった。
購入品紹介とおしゃべりと暮らし＊100均紹介・DIY・収納etc…日々の暮らしを楽しく発信しています！