個性的なスパイス料理が楽しめる！ カレーおじさんが注目する名古屋のカレー2店

名古屋のカレー界がここのところ面白い動きを見せつつあります。それは日本人シェフによるインド料理をベースとしつつ個性あるスパイスおつまみやカレーでお酒を飲めるお店が増えてきているということ。

今回はその中でも僕が注目している2つのお店をご紹介しましょう。

【名古屋カレーその1】「スパイスアワー」

間借りカレー店として人気を集めていた「スパイスアワー」が2025年6月8日に独立オープン！

間借りカレー店としてスタートし各地で人気となっていたのですが、浅間町駅から徒歩5分少々の場所に2025年6月8日、独立店舗をオープンしました。

店内の様子

古民家カフェを思わせるリラックスした雰囲気のお店でカレーをはじめさまざまなスパイス料理をいただけるのは、名古屋の人気カフェ複数でそれぞれ3年勤務した方と「エリックサウス」で3年勤務した方のタッグならではでしょう。

「CHILL GREEN」

まずはマーガオ焼酎「CHILL GREEN」600円で乾杯。おつまみに「前菜3種」700円。

「前菜3種」

たけのこマスタードオイル煮、枝豆の花椒マサラ 甘唐辛子のあみえびオイル、ごぼうのクミンきんぴらという組み合わせ。どれもシンプルにひとつのスパイスの個性を味わえる楽しいものでお酒もすすみます。

「スリランカのカツオじゃがいも黒胡椒煮」

一人客用にハーフサイズで注文可能なメニューが多いのもうれしいポイント。「スリランカのカツオじゃがいも黒胡椒煮」400円（ハーフ）はスリランカ料理のアンブルティヤル（魚をゴラカなどのスパイスで煮込んだもの）にじゃがいもを合わせ、アンブルティヤルならではの酸っぱ辛さにじゃがいもの優しさが寄り添う良いおつまみです。

「茶碗カレーライス」

〆にはこちらも一人客のみ注文できる「茶碗カレーライス」650円に「花椒オイルのコリアンダーポークカレー」500円を合わせて。

「花椒オイルのコリアンダーポークカレー」

茶碗カレーは同店の定番「シャバいチキンカレー」をご飯にお茶漬け感覚でかけたもの。シンプルなチキンカレーなのですが奥深いうまみを感じ、何かだしを使っているのか聞いてみると「だしやうま味調味料は使用していないです。ただこちらは長年作り続けているのですが、いつの間にか謎の深みが出てきました（笑）」とのこと。洗練されたメニューということでしょう。コリアンダーポークもわかりやすく食べやすいテイストに花椒の程よい刺激が良いです。

近くにあったら確実に通いたくなるお店。一人でも複数でもそれぞれの楽しみ方ができ、名古屋スパイス飲みの新たな名店候補と言えるでしょう。

【名古屋カレーその2】「spice&cafe imairo.」

外観からしてスタイリッシュな雰囲気の「spice&cafe imairo.」

2020年に名古屋市天白区塩釜口で開業し、2024年3月に現在の名古屋市千種区今池に移転したお店。カフェのような雰囲気で実際にコーヒーやチーズケーキも名物なのですが、料理のメインはインド料理という個性派です。お酒はワインなどが充実しており、メニューは日替わりでさまざまなインド料理を味わえます。

「スパイスオムレツ」

まずは「スパイスオムレツ」750円からスタート。ブラックペッパーの刺激とカシアの香りがガツンとくるオムレツなのですが、このスタイルのオムレツが日本の卵で半熟状態の火入れで食べられるのは貴重です。

「わかさぎのスパイス焼き」

続いて「わかさぎのスパイス焼き」1,000円を食べてみるとこれが絶品！ チリの程よい辛みとレモン汁のしっかりした酸味にわかさぎ自体のほのかな苦みも加わって最高です。

「青パパイヤのダルカレー」と「ポンニライス」

メインは「青パパイヤのダルカレー」900円に「ポンニライス」450円（Sサイズ）。味の強いおかずに合わせて優しいダルとポロポロとした食感が軽やかなポンニライスの組み合わせにしたのですが、ちょうど良い塩梅となりました。

単品注文したスパイスオムレツとわかさぎのスパイス焼きも一緒にいただきます！

こちらのお店はこれだけでは終われません。先述したようにコーヒーとスイーツもレベルが高いのです。

「チーズケーキ」と「エチオピア GUJI MASINA WASHED」

「チーズケーキ」900円（Sサイズ）に「エチオピア GUJI MASINA WASHED」900円を合わせて。とろける食感のバスクチーズケーキは程よい甘み。華やかな香りのコーヒーも素晴らしい食事の良い締めくくりとなりました。

なめらかな食感のバスクチーズケーキはスパイス料理の〆に最適

どれもレベルが高く、一体どんな経歴なのかとシェフに聞いてみると驚くことにすべて独学なのだそうです。そしてこのインド料理とスイーツの組み合わせは何故かと聞いてみると「自分が知らない領域の食べ物に触れる機会はなかなかないんじゃないかと思っています。特にインド料理はフランス菓子と比べてもマイナーな印象を受けます。お菓子目当てでいらっしゃったお客さまが『今度はカレーも食べに来ようかな』となってくれたり、カレー目当てのお客さまが『フランス菓子も面白いな』と感じてくれたりするといいなと思っています」とのこと。

僕は年間1,000食以上のペースで何年もカレーを食べ続けているのですが、実はチーズケーキも大好きでやはり何年も年間200個近く食べています。そんな僕からしたらどちらとも魅力的な料理なのは当然なのですが、確かに両者が合わさる機会は稀。そしてどちらのレベルも高いとなるとさらに貴重。

今後はインド料理のみならず新たな料理にも挑戦するそうで、さらに楽しみ。食の新たな扉を開くきっかけとなるお店だと言えるでしょう。

※価格はすべて税込

文：カレーおじさん、食べログマガジン編集部

撮影：カレーおじさん

