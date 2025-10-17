日本代表DF鈴木淳之介、着用スパイクは日本の『スボルメ』！ブラジル戦大活躍で「国際舞台で示した存在感」

王国ブラジルを相手に、0-2からの逆転で歴史的な初勝利を手にした日本代表。

前半の戦いぶりから課題も浮かび上がったが、「ワールドカップ優勝」を目指すチームにとっては自信となる一戦だった。

そのブラジル戦において、目を引く活躍を見せた一人がDF鈴木淳之介だ。

今年6月に日本代表デビューを飾ったばかりの22歳は、4日前のパラグアイ戦に続き3バックの左で先発すると、セレソンの猛者を相手に奮闘。

26分の先制弾の場面はグループでうまく崩されてしまったものの、対峙したルイス・エンヒキ（ゼニト）やエステヴァン（チェルシー）らに粘り強く対応してみせた。

また、ボールを持った時の判断も良く、ボランチ出身のほぼ両利きとして左サイドのビルドアップにも大きく貢献した。

そんな鈴木は、前所属の湘南ベルマーレ時代から、日本の『スボルメ』と契約していることでひそかに有名。ブラジル戦でも彼らのスパイク『デルサルマ-4 LE』を着用していた。

『デルサルマ-4 LE』は、素足感覚のボールタッチでゲームを支配する「デルサルマ」シリーズの最新作だ。

Svolme DELSALMA-4 LE

アッパーには高品質カンガルーレザーを使用。実際にスパイクを手に取ってみると分かるが、シンプルながらもこだわり抜かれた作りとなっている。

しかも、価格は税込15,400円！“日本代表選手着用スパイク”であることを考えるとコスパは非常に高い。

鈴木の活躍を受け、Svolmeも公式SNSに彼の画像を投稿。以下のように綴った。

「度重なるピンチを断ち切る鈴木淳之介の揺るがぬディフェンス。国際舞台で示した存在感。その先にあるのは、さらなる高み。」

所属のコペンハーゲンでも世界最高峰のUEFAチャンピオンズリーグに参戦している鈴木淳之介。来年の“大舞台”に向けて今後さらに注目を集めていきそうだ。