『DOWNTOWN＋』3日連続で新番組を発表 3作目は“新感覚”の睡眠導入コンテンツ
11月1日に開始する新配信サービス『DOWNTOWN＋』の公式SNSが16日に更新され、オリジナル番組「ダウプラボイス」を発表した。新情報のリリースはこれで3日連続となる。
【写真】3作目は“新感覚”の睡眠導入コンテンツ
公式Xでは番組名とゴロを公開。「ユーモアと癒しが融合した新感覚の睡眠導入コンテンツ。 ゲストに迎えた芸人たちと交わす静かなやり取りは、リズムよく耳に溶け込み、クスッと笑った瞬間に肩の力が抜けていく感覚です」と紹介し、「大きな笑いではなく、小さな微笑みが心を落ち着け、安心とともに眠りへと導きます」と伝えた。
『DOWNTOWN＋』では14日に『７：３トーク』、15日には「実のない話トーナメント」が発表されるなど新番組のリリースが続いている。
同コンテンツは10月2日に詳細が発表。「ダウンタウン」「松本人志」「浜田雅功」の3つのカテゴリーで展開する。また「DOWNTOWN+は初めに、松本人志カテゴリーにおいて、松本がプロデュース・出演する新コンテンツと、各カテゴリーの過去のテレビ番組・映画等のアーカイブ作品の配信からスタートします。松本の新コンテンツは、芸人が参加する大喜利やゲストとのトーク番組など、多彩な企画を準備しています。今後、各カテゴリーの作品を充実させていく予定です」と伝えている。
【写真】3作目は“新感覚”の睡眠導入コンテンツ
公式Xでは番組名とゴロを公開。「ユーモアと癒しが融合した新感覚の睡眠導入コンテンツ。 ゲストに迎えた芸人たちと交わす静かなやり取りは、リズムよく耳に溶け込み、クスッと笑った瞬間に肩の力が抜けていく感覚です」と紹介し、「大きな笑いではなく、小さな微笑みが心を落ち着け、安心とともに眠りへと導きます」と伝えた。
同コンテンツは10月2日に詳細が発表。「ダウンタウン」「松本人志」「浜田雅功」の3つのカテゴリーで展開する。また「DOWNTOWN+は初めに、松本人志カテゴリーにおいて、松本がプロデュース・出演する新コンテンツと、各カテゴリーの過去のテレビ番組・映画等のアーカイブ作品の配信からスタートします。松本の新コンテンツは、芸人が参加する大喜利やゲストとのトーク番組など、多彩な企画を準備しています。今後、各カテゴリーの作品を充実させていく予定です」と伝えている。