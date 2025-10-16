岡村隆史、家でお酒飲むのをやめた理由「正直…脱糞したから」
お笑いコンビ・ナインティナインの岡村隆史（55歳）が、10月13日に放送されたバラエティ番組「なるみ・岡村の過ぎるTV」（朝日放送）に出演。家でお酒を飲まなくなったきっかけについて語った。
番組は今回、街の子どもたちに対し、“理想のパパ”に関する調査を実施。「カッコわるすぎるパパの姿ランキング」の2位に「泥酔している」が入った。
岡村は「お酒は大丈夫。もう家で飲んでないもん。やめた」と話し、そのきっかけは「正直…脱糞したから」と告白。「やらかしまくった。究極の…殿堂入り。子どものトイレトレーニングの最中にばば漏らした」と語る。
そして、「こんな状態でな」と、何も穿いてない状態で便器に突っ伏していたと当時の状況を説明し、「なんか遠くで『パパ、大きいのしてるね〜』」と子どもの声が聞こえていたと語った。
