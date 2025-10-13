2025年10月7日（火）から、『株式会社ホームショッピング』と『セーラー万年筆』のコラボレーションによるオリジナル万年筆『春を待つシマエナガ』シリーズの第3弾『月渡るエゾフクロウ』が販売されています。

第1弾のシマエナガ、第2弾のエゾモモンガ同様、北海道に棲むエゾフクロウをモチーフにデザインされています。

秋深まりゆく北海道の森。夜の帳が降りると、静寂が辺りを包み込みます。その静けさを破るように、「ホッ、ホッ」と深みのある鳴き声が響き渡ります。月明かりに照らされるその優雅な飛翔は、まるで月を渡っているようです。

ペン先には、枝から枝へと音もなく舞うエゾフクロウの姿が刻まれ、見るたび、使うたびに、秋の夜の物語がそっとよみがえります。

蓋・胴・大先は、秋の夜空にかすかに差す月明かりのような、ほんのり紫を感じさせる白に繊細なパールが施されており、その淡く幻想的な輝きは、深まる季節の静けさと、森を包み込む冷たい夜気を思わせます。

蓋栓と尾栓には、夜の森にひっそりと佇むエゾフクロウの瞳のような、透きとおった紫色。月光を映すようなその透明感が、静寂の中に潜む神秘的な存在感を演出します。

詳細情報

セーラー万年筆 ホームショッピングオリジナル万年筆 「月渡るエゾフクロウ」

販売店：株式会社ホームショッピング

発売日：2025年10月7日（火）

ペン先：14金・中型 オリジナルレーザー彫刻

蓋・胴・大先：PMMA樹脂 半透明パープルホワイト系メタシャイン

蓋栓・尾栓：PMMA樹脂 透明パープル系

蓋金輪：ブランド仕様

金属部品：ゴールドIP仕上げ

本体サイズ：Φ17×124mm（クリップ部含む）

本体重量：16.8g

※セーラー万年筆のコンバーターが使用できます。

※化粧箱入り

北海道 Likers編集部のひとこと

秋の北海道の森が持つ自然の美しさと奥深さを表現した、色味の綺麗な万年筆が登場。

半透明のボディが光をやわらかく透過し、静かに佇むフクロウのように、凛とした気配を漂わせます。

自分へのご褒美としても、大切な方への贈り物としてもおすすめです◎

文／ 北海道 Likers

【画像・参考】「北海道の夜空を舞うエゾフクロウは月を渡る…」 ホームショッピングオリジナル万年筆 第3弾が発売。（セーラー万年筆 コラボレーション商品） - PR TIMES

※この記事はリリース時点の情報です。最新の情報は各店舗・施設にお問い合わせください。

