カイロプラクター＆炭酸セラピスト®︎の片岡夕美子氏「これだけでバスト2cmアップ！」驚異の簡単マッサージ法を公開
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
「効果抜群！バストが2cm アップする方法」と題した最新動画で、カイロプラクター＆炭酸セラピスト®︎の片岡夕美子氏が、誰でもすぐに実践できるバストアップテクニックを紹介した。片岡氏は動画内で「実はこれするだけで、バストが一気に2cmアップする方法をお伝えします」と語り、バストが下がる原因は「胸の部分の血流が悪くなっているから」だと指摘。「胸の周りの血流を良くすることによって、バストを一瞬で1、2cm上げることができる」と独自の見解を示した。
片岡氏が伝授したのは手だけでできる超簡単エクササイズ。まずは「脇の下に手を入れてあげて、親指でガッツリ掴む」。そのまま「筋肉が動かないように腕を10回回す」だけ。「右と左を比べてあげると、10回回しただけなんですけど、お胸が1、2センチ上がっているのを感じるはず」と嬉しい変化が期待できると語る。
さらに「たったこれだけなんですけど、毎日やるだけでバストがどんどん綺麗になっていくので、試してみてくださいね」とアドバイス。血流改善によるバストケアの重要性を強調し、「一緒にやっていきましょう」と呼びかけた。
動画は「今日から簡単にできるので、ぜひ毎日習慣に」と片岡氏が締めくくり、女性視聴者からの注目を集めている。
チャンネル情報
カイロプラクター＆炭酸セラピスト®創始者の片岡ゆみこ。カイロプラクター歴22年。4万人以上の施術実績をもち、東京中目黒に店舗あり。フランス・アメリカにも呼ばれる実力の持ち主。美しさは健康からをモットーに、場所を選ばず、どこでも出来るトレーニング方法と、おうちで簡単にできる、セルフケア方法をお伝えしています。