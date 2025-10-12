「プロスタイル 前髪メイクバブル」でふんわり前髪♡忙しい朝も速乾スタイリング

前髪が決まらない日って、それだけで気分が下がってしまいますよね。そんな“きまぐれ前髪”を一瞬で理想の形に整えてくれるのが、クラシエのスタイリングブランド「プロスタイル」から登場する新商品「前髪メイクバブル」。瞬間浸透＆速乾の泡で、うねりやべたつきをリセットし、思い通りのふんわりさらさら前髪を叶えます。10月16日(木)より全国のマツキヨ・ココカラファインで発売です♡

忙しい朝にうれしい！瞬間浸透＆速乾バブル

「プロスタイル 前髪メイクバブル」は、前髪の生えぐせを整える「バングスフィックス処方」を採用。泡を前髪の根元になじませるだけで、瞬時にふんわり感をキープします。

さらに、速乾性に優れた泡だからドライヤーが不要！時間のない朝でも、簡単ステップでプロ仕上げの前髪に導きます。

ホワイトティーのやわらかな香りが、朝のスタイリングタイムを心地よくしてくれます。

べたつきオフでさらさら前髪が長続き

皮脂によるぺたんこ前髪を防ぐ「パウダーinバブル」処方で、気になる根元のべたつきをオフ。洗いたてのような軽やかさを取り戻します。

湿気や皮脂の影響で崩れやすい前髪も、これ一本で自然なふんわり感をキープ。外出前だけでなく、日中のメイク直し感覚でも使えるのがうれしいポイントです。

理想の前髪で、1日のスタートをもっと心地よく♡

「プロスタイル 前髪メイクバブル」は、95g・オープン価格で2025年10月16日(木)より全国のマツモトキヨシグループ、ココカラファイングループの店舗およびオンラインストアにて発売されます。

瞬間浸透＆速乾の泡で、前髪の悩みを解消しながら自信をプラス。毎朝の“前髪ストレス”から解放されて、自然体の笑顔で1日をスタートさせましょう♪前髪が整うと、気持ちまで軽やかに弾むはずです。