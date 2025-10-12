今週のテーマは「二度目のデートでカジュアルダウン。それ以降、男から連絡が来ない意味は？」という質問。さて、その答えとは？



▶【Q】はこちら：初デートは高級フレンチ、2回目のデートは居酒屋をチョイス。35歳男性の意図は？



美沙と二度目のデートを終え、見送ったあと、僕は飲み足りなかったので西麻布にある知り合いのワインバーに顔を出した。



「孝之さん、今日はどんなご気分で？」

「重めの赤で」



綺麗な紅色を見ながら、思わずため息が出た。



今日で会うのは二度目だった美沙。可愛いし、良い子だと思う。それに紹介してもらった由佳の顔を立てる意味でも二度会った。





しかし、二度のデートで僕は何とも言えない思いを感じていた。「これをされちゃうと、恋愛対象ではなくなるのになぁ」そんなひとり言を、カウンターで呟く。美沙は二度のデートで恋愛対象にならないような言動を取っていた。それは、女性ならば、もしかしたら“うっかり”してしまうことかもしれない。A1：愚痴が多い子だなと思っていた。



美沙とは、昔から仲良くしている由佳の紹介で出会った。「可愛い子がいるから紹介させて」と言われ、僕もちょうど彼女を探していたので会うことになった。



由佳は「行かない」と言うので、最初から二人で会うことになる。



店選びは悩んだけれど、自家栽培の野菜が中心のコース設定で雰囲気も良く、女性のツボを押さえたような、外苑前にある『プレヴナンス』を予約した。



どういう子が来るのか少し緊張しながら待っていると、店員さんに案内された美沙がやって来た。



「美沙、さんですよね？初めまして。孝之です」

「初めまして。美沙です」



小柄で愛らしく、可愛い雰囲気満載の美沙。年齢は28歳で35歳の僕より7歳年下だと聞いていたけれど、もっと若く見える。



初対面のため、二人とも何から話せば良いのかわからず、一瞬の沈黙が生まれてしまった。



「緊張しちゃいますよね、急に二人なんて。とりあえず、何飲まれますか？シャンパンで良いですか？」



積極的に話しかけて、まずは仲良くなれるように試みる。



「もちろんです！ありがとうございます」

「美沙さん、普段お酒は飲まれますか？」

「はい。特にシャンパンが好きで」

「そうなんですね！じゃあ今日の店選び、間違っていなかったですね」



店のおかげで美沙も笑顔になり、さらに美味しい食事が進むにつれて、どんどん饒舌になっていく。



「さすがですね。孝之さんって、グルメなんですね」

「仕事柄、会食が多くて」



美味しい店は、知っている方だと思っている。



それよりも、あまり美沙の前情報を由佳から聞いていなかったので、僕は色々と質問をしてみることにした。



「美沙さんのお仕事は？」

「私は、損保です」

「そうなんですね。新卒から？」

「はい。でも転職したり、結婚して退社したりで周りがどんどんいなくなっていき…最近、寂しいんですよね。特に女性の同期は、半分以上が辞めてしまって」

「そうなんですね」



ただ、僕の聞き方が悪かったのだろうか。ここから急に、美沙は愚痴っぽくなった。



「その分、残った女同士のマウント？みたいなものが激しくなっていく一方で」

「そんなことがあるんですか！？」



女同士の争いは大変だとよく聞く。しかしこれが、初デートでする話題なのだろうか。



「男性にはないかもしれないですが。『次は誰が結婚するのか！』みたいな牽制のし合いがあるんです」



― ちょっと面倒だなぁ。



そう思いながらも、もちろん顔に出すわけにはいかない。だから適当に相槌を打ちながら、ふんふんと聞いていた。



しかしそれでも、美沙の話は止まらない。



「もちろん、結婚したあとも辞めずに活躍している人もいますけど…。ただ結婚したら、『次は誰が出産？』と」

「女性は大変ですよね」



ここまで言い切ると納得したのか、美沙はようやく話を変えてくれた。



「ありがとうございます。ちなみに…孝之さん、結婚願望はありますか？」

「もちろん、ありますよ。早く結婚して、家庭を築きたくて」



初デート、本来はこういう話をすべきではないだろうかと思ったが、結局デートらしい会話はこれくらいで、あっという間に食事が終わる時間が来てしまった。



そしてデート終盤で、次の食事へ誘ってきてくれた美沙。



「そうなんですね！良かった。あの…良ければ、またお食事ご一緒させて頂けませんか？」



今日はほぼ美沙の愚痴と相談だけで終わってしまったので、僕としても、もっと美沙のことを知りたいと思う。



だからもう一度、食事へ行くことにした。



しかし二度目のデートで、僕は完全に彼女を恋愛対象から外すことになる。

A2：最初から相談をされると、恋愛対象ではなくなる。



しかし2度目のデートの約束をしたものの、結局1ヶ月も空いてしまった僕たち。たぶん、これくらいから答えは出ていたのかもしれない。



2度目のデートは、悩んだ結果前回とは違う趣の店にした。



前回はかなり気合を入れていたけれど、今回はもうどうなるかわからない。



― そこまで気合を入れる必要はないかな…。



何が何でも、美沙を落としたいわけでもない。でもせっかく食べるなら、美味しいところが良い。そう思い、僕がたまに行く、西麻布にあるこぢんまりとした、居酒屋寄りの小料理屋を予約してみた。



「今日もお店を選んでくださり、ありがとうございます」



たぶん、店の雰囲気を見て想像していた感じと違っていたのであろう。それでもちゃんとお礼を言ってくれる美沙の態度は、とても好感度は高い。



そして実際に食事が始まると、とても美味しそうに食べてくれている。



「…美味しい！」

「でしょ？外観はちょっとイメージと違うかもしれないけれど、本当に美味しくて。お気に入りの店なんですよ」

「そうだったんですね。さすが孝之さん、グルメですね」

「良かった、喜んでもらえて」



― 良い子なんだよな。



改めて思ったが、やっぱり途中から雰囲気が変わってきた。



「孝之さんって、優しいですよね」

「そうですか？」

「優しいってよく言われません？」

「どうだろう…下に妹がいるからかな。女性には優しくするものだと、親から教えられてきたので」

「孝之さんに妹さんがいること、わかる気がします。会うと安心するというか、何というか…。つい相談したりしたくなっちゃうんですよね」



― あぁ、こっちのパターンか。



なぜか、僕は昔からよく人に頼られる。別に頼られるのが嫌なわけではないし、むしろ好きなほうだと思う。人が困っていると助けたくなるし、手を貸してあげたくなる。



「たしかに、頼るより頼られる場面の方が多いなぁ。美沙ちゃんは？ご兄弟は？」

「私は末っ子です」

「あ〜何となくわかるかも」



でも、恋愛となるとそれが当てはまらない場合もある。



好きな人には甘えたいし、弱い部分を見せたくなる時もある。



ただそれは上手く行かないようで、美沙のように、初回から愚痴を言われて相談に乗ったりすることが多い。



今日だって、途中までは良かったのに、気がつけばまた相談話だ。



「そういえば、この前孝之さんに相談をさせて頂いた、仕事の話なんですけどあれから続きがあって」

「ほう。どうなったの？」

「同期がたくさん辞めていくって言ったじゃないですか。だから私も、転職しようかなと思っているんです」

「挑戦するのは良いことだからね。ちなみに何系に転職するの？」

「保険の仕事は好きなのですが、外資系の保険会社へ行くか。それか、まったく別の職種へチャレンジするかで悩んでいます」



― 僕、転職エージェントなのかな。



別に、これが付き合っている彼女だったり、奥さんだったり。はたまた、仲の良い友人や、かなりデートを重ねている相手ならば全然良い。真剣に話を聞くし、一生懸命相手のために何がベストか考える。



しかし美沙は、まだ2度目のデートだ。



しかも初回から相談モードで来られると、恋愛対象として見られなくなり「この女性と絶対付き合いたい」とは思わない。



「美沙ちゃんならどこでも活躍できそうだけどね」



適当に流しながら、僕の頭の中は全然違うことを考えていた。



― このデート、つまらないな、と。



結局適度な愛想笑いとツッコミを入れつつ、デート自体は盛り上げた。しかし別に恋愛として好きという感情も湧かなさそうなので、このデート以降、僕から美沙に連絡をすることは無くなった。



▶【Q】はこちら：初デートは高級フレンチ、2回目のデートは居酒屋をチョイス。35歳男性の意図は？



▶1話目はこちら：「この男、セコすぎ…！」デートの最後に男が破ってしまった、禁断の掟



▶NEXT：10月18日 土曜更新予定

男がイキがった結果…