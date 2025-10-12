ついうっかり、女はしがちだけど…。男性が、“恋愛対象外”とみなすデート中の言動とは
今週のテーマは「二度目のデートでカジュアルダウン。それ以降、男から連絡が来ない意味は？」という質問。さて、その答えとは？
美沙と二度目のデートを終え、見送ったあと、僕は飲み足りなかったので西麻布にある知り合いのワインバーに顔を出した。
「孝之さん、今日はどんなご気分で？」
「重めの赤で」
綺麗な紅色を見ながら、思わずため息が出た。
今日で会うのは二度目だった美沙。可愛いし、良い子だと思う。それに紹介してもらった由佳の顔を立てる意味でも二度会った。
「これをされちゃうと、恋愛対象ではなくなるのになぁ」
そんなひとり言を、カウンターで呟く。
美沙は二度のデートで恋愛対象にならないような言動を取っていた。それは、女性ならば、もしかしたら“うっかり”してしまうことかもしれない。
A1：愚痴が多い子だなと思っていた。
美沙とは、昔から仲良くしている由佳の紹介で出会った。「可愛い子がいるから紹介させて」と言われ、僕もちょうど彼女を探していたので会うことになった。
由佳は「行かない」と言うので、最初から二人で会うことになる。
店選びは悩んだけれど、自家栽培の野菜が中心のコース設定で雰囲気も良く、女性のツボを押さえたような、外苑前にある『プレヴナンス』を予約した。
どういう子が来るのか少し緊張しながら待っていると、店員さんに案内された美沙がやって来た。
「美沙、さんですよね？初めまして。孝之です」
「初めまして。美沙です」
小柄で愛らしく、可愛い雰囲気満載の美沙。年齢は28歳で35歳の僕より7歳年下だと聞いていたけれど、もっと若く見える。
初対面のため、二人とも何から話せば良いのかわからず、一瞬の沈黙が生まれてしまった。
「緊張しちゃいますよね、急に二人なんて。とりあえず、何飲まれますか？シャンパンで良いですか？」
積極的に話しかけて、まずは仲良くなれるように試みる。
「もちろんです！ありがとうございます」
「美沙さん、普段お酒は飲まれますか？」
「はい。特にシャンパンが好きで」
「そうなんですね！じゃあ今日の店選び、間違っていなかったですね」
店のおかげで美沙も笑顔になり、さらに美味しい食事が進むにつれて、どんどん饒舌になっていく。
「さすがですね。孝之さんって、グルメなんですね」
「仕事柄、会食が多くて」
美味しい店は、知っている方だと思っている。
それよりも、あまり美沙の前情報を由佳から聞いていなかったので、僕は色々と質問をしてみることにした。
「美沙さんのお仕事は？」
「私は、損保です」
「そうなんですね。新卒から？」
「はい。でも転職したり、結婚して退社したりで周りがどんどんいなくなっていき…最近、寂しいんですよね。特に女性の同期は、半分以上が辞めてしまって」
「そうなんですね」
ただ、僕の聞き方が悪かったのだろうか。ここから急に、美沙は愚痴っぽくなった。
「その分、残った女同士のマウント？みたいなものが激しくなっていく一方で」
「そんなことがあるんですか！？」
女同士の争いは大変だとよく聞く。しかしこれが、初デートでする話題なのだろうか。
「男性にはないかもしれないですが。『次は誰が結婚するのか！』みたいな牽制のし合いがあるんです」
― ちょっと面倒だなぁ。
そう思いながらも、もちろん顔に出すわけにはいかない。だから適当に相槌を打ちながら、ふんふんと聞いていた。
しかしそれでも、美沙の話は止まらない。
「もちろん、結婚したあとも辞めずに活躍している人もいますけど…。ただ結婚したら、『次は誰が出産？』と」
「女性は大変ですよね」
ここまで言い切ると納得したのか、美沙はようやく話を変えてくれた。
「ありがとうございます。ちなみに…孝之さん、結婚願望はありますか？」
「もちろん、ありますよ。早く結婚して、家庭を築きたくて」
初デート、本来はこういう話をすべきではないだろうかと思ったが、結局デートらしい会話はこれくらいで、あっという間に食事が終わる時間が来てしまった。
そしてデート終盤で、次の食事へ誘ってきてくれた美沙。
「そうなんですね！良かった。あの…良ければ、またお食事ご一緒させて頂けませんか？」
今日はほぼ美沙の愚痴と相談だけで終わってしまったので、僕としても、もっと美沙のことを知りたいと思う。
だからもう一度、食事へ行くことにした。
しかし二度目のデートで、僕は完全に彼女を恋愛対象から外すことになる。
A2：最初から相談をされると、恋愛対象ではなくなる。
しかし2度目のデートの約束をしたものの、結局1ヶ月も空いてしまった僕たち。たぶん、これくらいから答えは出ていたのかもしれない。
2度目のデートは、悩んだ結果前回とは違う趣の店にした。
前回はかなり気合を入れていたけれど、今回はもうどうなるかわからない。
― そこまで気合を入れる必要はないかな…。
何が何でも、美沙を落としたいわけでもない。でもせっかく食べるなら、美味しいところが良い。そう思い、僕がたまに行く、西麻布にあるこぢんまりとした、居酒屋寄りの小料理屋を予約してみた。
「今日もお店を選んでくださり、ありがとうございます」
たぶん、店の雰囲気を見て想像していた感じと違っていたのであろう。それでもちゃんとお礼を言ってくれる美沙の態度は、とても好感度は高い。
そして実際に食事が始まると、とても美味しそうに食べてくれている。
「…美味しい！」
「でしょ？外観はちょっとイメージと違うかもしれないけれど、本当に美味しくて。お気に入りの店なんですよ」
「そうだったんですね。さすが孝之さん、グルメですね」
「良かった、喜んでもらえて」
― 良い子なんだよな。
改めて思ったが、やっぱり途中から雰囲気が変わってきた。
「孝之さんって、優しいですよね」
「そうですか？」
「優しいってよく言われません？」
「どうだろう…下に妹がいるからかな。女性には優しくするものだと、親から教えられてきたので」
「孝之さんに妹さんがいること、わかる気がします。会うと安心するというか、何というか…。つい相談したりしたくなっちゃうんですよね」
― あぁ、こっちのパターンか。
なぜか、僕は昔からよく人に頼られる。別に頼られるのが嫌なわけではないし、むしろ好きなほうだと思う。人が困っていると助けたくなるし、手を貸してあげたくなる。
「たしかに、頼るより頼られる場面の方が多いなぁ。美沙ちゃんは？ご兄弟は？」
「私は末っ子です」
「あ〜何となくわかるかも」
でも、恋愛となるとそれが当てはまらない場合もある。
好きな人には甘えたいし、弱い部分を見せたくなる時もある。
ただそれは上手く行かないようで、美沙のように、初回から愚痴を言われて相談に乗ったりすることが多い。
今日だって、途中までは良かったのに、気がつけばまた相談話だ。
「そういえば、この前孝之さんに相談をさせて頂いた、仕事の話なんですけどあれから続きがあって」
「ほう。どうなったの？」
「同期がたくさん辞めていくって言ったじゃないですか。だから私も、転職しようかなと思っているんです」
「挑戦するのは良いことだからね。ちなみに何系に転職するの？」
「保険の仕事は好きなのですが、外資系の保険会社へ行くか。それか、まったく別の職種へチャレンジするかで悩んでいます」
― 僕、転職エージェントなのかな。
別に、これが付き合っている彼女だったり、奥さんだったり。はたまた、仲の良い友人や、かなりデートを重ねている相手ならば全然良い。真剣に話を聞くし、一生懸命相手のために何がベストか考える。
しかし美沙は、まだ2度目のデートだ。
しかも初回から相談モードで来られると、恋愛対象として見られなくなり「この女性と絶対付き合いたい」とは思わない。
「美沙ちゃんならどこでも活躍できそうだけどね」
適当に流しながら、僕の頭の中は全然違うことを考えていた。
― このデート、つまらないな、と。
結局適度な愛想笑いとツッコミを入れつつ、デート自体は盛り上げた。しかし別に恋愛として好きという感情も湧かなさそうなので、このデート以降、僕から美沙に連絡をすることは無くなった。
