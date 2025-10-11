キタキタキターーーッッ！【サーティワン】ビジュ大優勝♡「最新アイス」

【サーティワン】からハロウィンを彩る「最新アイス」がお目見え。黒猫がモチーフのカップに盛り付けられた、可愛らしい見た目のアイスが楽しめる様子。季節感も楽しみながら癒しのひとときを満喫しませんか？ 今回はサンデーやダブルカップといった、10月31日まで味わえる最新アイスをご紹介します。

秋らしい味わいが楽しめる「カラメルスイートポテトにゃんデー」

黒猫デザインのカラフルで可愛いカップで提供されるこちらのサンデー。アイスと共にスイートポテトまで味わえる、秋にぴったりな一品です。公式サイトによれば「芋けんぴ」までトッピングされていて、食感の違いも楽しみつつ、お腹を満たしてくれそう。黒猫のピックや黒いスプーンまで付いてくる、ハロウィンらしいビジュアルもたまりません。

猫のお顔を再現した「おかしにゃ チョコレートにゃんデー」

トッピングの贅沢感が嬉しい可愛らしいこちら。オレンジ色の黒猫デザインカップに、同じく黒いスプーンが添えられたサンデーです。公式サイトによればアイスの上に「ココアビスケット」を乗せて猫のお顔を再現した、立体感が映える仕上がり。さらに「チョコレートシロップとカラースプレー」でデコレーションされており、アイスに混ぜながらいただくのも良さそうです。

仮装姿がキュートな「にゃろうぃん ハッピーフレンズ」

@ftn_picsレポーターHaruさんが「可愛い子増えてるぅー！」と語るこちら。全4種類のハッピーフレンズに「ハロウィン限定でくろねこ」が登場しており、仮装した黒猫の姿がとってもキュートです。こちらも黒猫デザインのカップに、黒いスプーンでいただけるハロウィンらしい仕様。公式サイトによれば「キッズサイズ1コ」の好きなアイスが選べるらしく、小腹が空いたおやつにうってつけです。

最後はダブルカップでアイスを堪能できる、トッピングのないシンプルなメニュー。黒猫のピックがワンポイントになった可愛らしい仕上がりで、ハロウィンフレーバーを選ぶとより雰囲気たっぷりな一品が楽しめそうです。レポーターHaruさんいわく「スプーンが真っ黒で、猫ピックの後ろに入れると尻尾のような見た目になる」とのことなので、ぜひ記念写真も楽しんでみてください。

※すべての商品情報・画像はftn_pics出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：S.Hoshino