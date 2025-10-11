池田エライザ×セイコー ルキア♡星々と月の神秘を纏う限定モデル誕生

セイコー ルキアより、ブランド誕生30周年を記念した特別なコラボレーションモデルが登場。イメージキャラクターを務める池田エライザさんが、初めてコンセプト設計から携わった限定モデル「LUKIA Grow」が、2025年11月8日（土）に発売されます。デザインテーマは「神秘を纏う、星々や月の輝き」。数量限定のブラックとシャンパンゴールドの2色展開で、価格は各96,800円（税込）。まるで夜空のよう♡

池田エライザ初プロデュース！星と月をテーマにした特別モデル



セイコーウオッチ株式会社が展開する＜セイコー ルキア＞から、池田エライザさんプロデュースによる限定モデル「LUKIA Grow」が登場します。

今回のデザインコンセプトは“神秘を纏う、星々や月の輝き”。「女神の加護を手元に宿すような特別感を込めた」と語るエライザさんの想いが詰まっています。

カラーはブラックとシャンパンゴールドの2種展開で、希望小売価格は各96,800円（税込）。アクセサリー感覚でも楽しめる上品なデザインに仕上がっています。

特別パッケージ＆オフショットムービーも公開！



腕時計のパッケージデザインは、アーティストの三浦大地さんが手がけたスペシャルボックス仕様。

三浦さんのアイコン「ジョシー」に扮した“エライザジョシーちゃん”が描かれ、遊び心あふれる限定デザインとなっています。

さらに、開発秘話を語る第1弾オフショットムービーをはじめ、神秘的な撮影シーンやメッセージ動画が順次公開予定です。

ファッション性とストーリー性を兼ね備えた、記念すべきコラボレーションです。

30周年を飾る限定イベントも開催♡



発売を記念して、10月7日（火）～11月17日（月）の期間中、「セイコードリームスクエア」でブランド誕生30周年イベントを開催。

会場には、池田エライザさんの直筆サイン入り“エライザジョシーちゃん”等身大パネルや、三浦大地さんのアート世界が広がるフォトブースも登場します。

さらに期間中、ルキア製品を購入した方には、edenworks監修によるオリジナルオーダーミラーをプレゼント。数量限定のため、早めの来場がおすすめです。

自分らしく輝く女性へ、特別な“時間”を



星々や月のように、静かに強く輝く女性たちへ。セイコー ルキアと池田エライザさんが届ける「LUKIA Grow」は、毎日を自分らしく生きるすべての女性に寄り添う特別な限定モデルです。

希望小売価格96,800円（税込）のこの腕時計は、時間を示すだけでなく、あなたの内なる光を映し出す存在に。日常に小さな神秘を宿しながら、自分だけの物語を刻んでみませんか。♡