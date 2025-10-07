【クロックス×クロミ】遊び心あふれるコラボシューズで秋の足元を可愛く♡
遊び心たっぷりの人気キャラクター「クロミ」と、世界中で愛されるフットウェアブランド「クロックス」がついに初コラボ！2025年10月14日（火）より発売されるこの特別なコレクションは、大人もキッズも楽しめる2サイズ展開。クロミのチャーミングなデザインが散りばめられたシューズで、この秋のコーデを足元からアップデートしませんか？自分らしさを表現したい方にぴったりの一足です♡
クロックス×クロミの世界が広がる♡
「なりたい自分になっちゃおう」というクロミのメッセージをそのまま表現した、個性あふれるデザインが魅力の本コレクション。
ベースカラーにはクロミらしいパープルを採用し、歩くたびに笑顔を誘うキュートなイラストを全面にプリント。
さらに、アッパーには3Dジビッツ™ チャームを2つ配置。大人モデルにはベロアやモコモコ素材を使い、クロミの世界観をたっぷり詰め込んでいます♪
ディテールまでこだわった「クロミづくし」デザイン
注目ポイントは、くるぶし部分のストラップ。クロミのフェイスがあしらわれた特別仕様で、細部まで“クロミ一色”。
ファンの心をつかむデザイン性だけでなく、クロックスならではの軽やかな履き心地も健在。カジュアルコーデにも甘めファッションにも馴染む万能さで、親子リンクコーデも楽しめます♡
全ラインナップ＆価格詳細
クロミ クラシック クロッグ
価格：9,900円（税込）
サイズ：22cm～27cm
キッズ クロミ クラシック クロッグ
価格（税込）：6,050円
サイズ：18cm～21cm
取扱店舗：クロックスオンラインストア、直営店、パートナーストアなど全国のクロックス取り扱い店舗
（© 2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L663445）
足元から「自分らしさ」を解き放って♡
この秋は、クロックス×クロミのコラボシューズで、毎日をもっと楽しく、もっと自分らしく。
軽やかな履き心地と遊び心あふれるデザインが、あなたの足元を明るく彩ります。親子でお揃いにしても可愛い、心弾むスペシャルな一足で、思いきり自由な秋を楽しんでみませんか？♪