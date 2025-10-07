【クロックス×クロミ】遊び心あふれるコラボシューズで秋の足元を可愛く♡

遊び心たっぷりの人気キャラクター「クロミ」と、世界中で愛されるフットウェアブランド「クロックス」がついに初コラボ！2025年10月14日（火）より発売されるこの特別なコレクションは、大人もキッズも楽しめる2サイズ展開。クロミのチャーミングなデザインが散りばめられたシューズで、この秋のコーデを足元からアップデートしませんか？自分らしさを表現したい方にぴったりの一足です♡

「なりたい自分になっちゃおう」というクロミのメッセージをそのまま表現した、個性あふれるデザインが魅力の本コレクション。

ベースカラーにはクロミらしいパープルを採用し、歩くたびに笑顔を誘うキュートなイラストを全面にプリント。

さらに、アッパーには3Dジビッツ™ チャームを2つ配置。大人モデルにはベロアやモコモコ素材を使い、クロミの世界観をたっぷり詰め込んでいます♪

ディテールまでこだわった「クロミづくし」デザイン

注目ポイントは、くるぶし部分のストラップ。クロミのフェイスがあしらわれた特別仕様で、細部まで“クロミ一色”。

ファンの心をつかむデザイン性だけでなく、クロックスならではの軽やかな履き心地も健在。カジュアルコーデにも甘めファッションにも馴染む万能さで、親子リンクコーデも楽しめます♡

全ラインナップ＆価格詳細

クロミ クラシック クロッグ



価格：9,900円（税込）

サイズ：22cm～27cm

キッズ クロミ クラシック クロッグ



価格（税込）：6,050円

サイズ：18cm～21cm

取扱店舗：クロックスオンラインストア、直営店、パートナーストアなど全国のクロックス取り扱い店舗

（© 2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L663445）

足元から「自分らしさ」を解き放って♡

この秋は、クロックス×クロミのコラボシューズで、毎日をもっと楽しく、もっと自分らしく。

軽やかな履き心地と遊び心あふれるデザインが、あなたの足元を明るく彩ります。親子でお揃いにしても可愛い、心弾むスペシャルな一足で、思いきり自由な秋を楽しんでみませんか？♪