¡ã±£¤ì¥±¥Á¡©¡äÃ¶Æá¤¬³°¿©·ù¤¤¤Ç»ä¤Î¼êÎÁÍý¤¬Âç¹¥¤­¡£Á¢¤Þ¤·¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤±¤ÉÈè¤ì¤ë¤«¤éÇº¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹

ËèÆü¤ÎÍ¼¤´ÈÓºî¤ê¤ÏËÜÅö¤ËÂçÊÑ¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¸¥Î©¤ò¹Í¤¨¤ÆÇã¤¤Êª¤Ë¹Ô¤¡¢¿©ºà¤òÀÚ¤Ã¤ÆÄ´Íý¤·¤ÆÀö¤¤Êª¤ò¤¹¤ë¡£ÎäÂ¢¸Ë¤Î¿©ºà´ÉÍý¡¢¥¥Ã¥Á¥ó¤ä¥·¥ó¥¯¤ÎÁÝ½ü¤Ê¤É¤â¹ç¤ï¤»¤ì¤Ð¡¢ÎÁÍý¤Û¤ÉÏ«ÎÏ¤Î¤«¤«¤ë²È»ö¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¥Þ¥Þ¥¹¥¿¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Ë¤Ï¤³¤ó¤ÊÅê¹Æ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ØÃ¶Æá¤Ï¡Ö³°¿©¤¬·ù¤¤¤À¤«¤é¡¢³°¿©¤·¤Ê¤¤¤Ç»ä¤¬ºî¤ëÎÁÍý¤¬¤¤¤¤¡×¤È¸À¤¦¡£¼þ¤ê¤Ë¡ÖÁ¢¤Þ¤·¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤±¤É¤µ¡¢ÀµÄ¾Èè¤ì¤ë¤ó¤À¤è¤Í¡Ù
¤¿¤ÀÃ±¤Ë¥±¥Á¤Ê¤À¤±¤Ç¤Ï¡©¼þ°Ï¤Î¿Í¤â¤¸¤Ä¤Ï¡ÖÂçÊÑ¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤â
¡Ø¤¦¤Á¤ÎÉã¿Æ¤¬¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢Ã±½ã¤Ë¥É¥±¥Á¤À¤Ã¤¿¤«¤é³°¿©¤¬µö¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿ ¡Ù
¡Ø³°¿©¤À¤È»ÙÊ§¤¦¶â³Û¤¬¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤ËÌÜ¤Ë¸«¤¨¤ë¤â¤ó¤Í¡£²È¤´ÈÓ¤À¤È¤³¤¦¤¤¤¦Ã¶Æá¤ÏÇã¤¤Êª¤â¤·¤Ê¤¤¤«¤é¡¢ºàÎÁÈñ¤ä¸÷Ç®Èñ¤¬¤¤¤¯¤é¤«¤«¤ë¤«¹Í¤¨¤â¤·¤Ê¤¤¤ó¤À¤í¤¦¤Í¡£¤¢¤È±ü¤µ¤ó¤ÎÏ«ÎÏ¤â¥¿¥À¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¡Ù
Ã¶Æá¤µ¤ó¤«¤é¡Ö¼êÎÁÍý¤¬ÈþÌ£¤·¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ´ò¤·¤¯¤Ê¤¤¿Í¤Ï¡¢¤¿¤·¤«¤Ë¾¯¤Ê¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¿Í¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡Ö°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Í¡×¤È´¶¤¸¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£Åê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤Ë¡ÖÁ¢¤Þ¤·¤¤¡×¤È¸À¤Ã¤¿¿Í¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê»×¤¤¤ÇÅê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤Ë¸ÀÍÕ¤ò¤«¤±¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡£¤·¤«¤·¥Þ¥Þ¤¿¤Á¤«¤é¤Ï¡Ö¤¿¤ÀÃ±¤Ë¥±¥Á¤Ê¤À¤±¤À¤È»×¤¦¡×¤È¤¤¤¦¸·¤·¤¤°Õ¸«¤â´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£³°¿©¤ò¤·¤Ê¤¤¤Î¤Ï¤¿¤À³°¿©Èñ¤òÊ§¤¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¤«¤é¤Ç¡¢²È¤Ç¤´ÈÓ¤ò¿©¤Ù¤ì¤Ð°Â¤¯ºÑ¤à¤ÈÃ¶Æá¤µ¤ó¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤³¤ËÅê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤ÎÏ«ÎÏ¤Ï¹ÍÎ¸¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë·ù°´¶¤òÊú¤¯¥Þ¥Þ¤â¡£
¡ØÁ´¤¯Á¢¤Þ¤·¤¯¤Ê¤¤¤·¡¢µÕ¤Ë¤«¤ï¤¤¤½¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£Ã¶Æá¤¬¼«Ê¬¤Çºî¤ë¤Ç¤â¤Ê¤¤¤Ê¤é¡¢³Ú¤·¤¿¤¤¤À¤±¤À¤è¤Í¡£¤½¤ê¤ãÀáÌó¤Ç¤¤¿¾å¤Ç¾å¤²Á·¿ø¤¨Á·¤Ê¤é³°¿©¤Ë¹Ô¤«¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¤è¤Ê¡Ù
¡ØÁ¢¤Þ¤·¤¤¤È¼ÂºÝ¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤è¡£±ü¤µ¤óÂçÊÑ¤À¤Ê¤¢¤È»×¤¦¤è¡£¼Ò¸ò¼Îá¤À¤È»×¤¦¤±¤É¡Ù
¤Þ¤¿Åê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤ËÂÐ¤·¤Æ¡ÖÁ¢¤Þ¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦´¶¾ð¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤¿¥Þ¥Þ¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£ËèÆüËèÆüÃ¶Æá¤µ¤ó¤Î¤¿¤á¤ËÍ¼¤´ÈÓ¤òºî¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤ÉéÃ´¤ÎÂç¤¤µ¤ËÆ±¾ð¤·¡¢¡Ö¤«¤ï¤¤¤½¤¦¡×¤È¤¤¤¦´¶ÁÛ¤Þ¤Ç½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Åê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤Ë¡ÖÁ¢¤Þ¤·¤¤¡×¤È¸À¤Ã¤¿¿Í¤Î¤Ê¤«¤Ë¤ÏÅê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤Î¶ìÏ«¤òÍý²ò¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ë´¶¾ð¤ò½Ð¤¹¤ÈÃ¶Æá¤µ¤óÈãÈ½¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤¿¤á¡¢¼Ò¸ò¼Îá¤È¤·¤Æ¡ÖÁ¢¤Þ¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤òÁª¤ó¤À¿Í¤â¤¤¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤ªÁÚºÚ¤äÎä¿©¤òº®¤¼¤Æ¤â¥Ð¥ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡©
¡ØÎä¿©¤È¤«ÁÚºÚ¤È¤«¤ò»È¤Ã¤Æ¡Ö¼êºî¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ç¤¤Ê¤¤¡©¡¡¾¯¤·¤Ç¤â¼êÈ´¤¤·¤¿¤¤¤è¤Í¡Ù
¡Ø»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¡Ö¥Þ¥Þ¤¬ºî¤Ã¤¿ÎÁÍý¤Î¤Û¤¦¤¬ÈþÌ£¤·¤¤¡¢¹¥¤¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢³°¿©¤·¤Æ¤âÁ´Á³¿©¤Ù¤Ê¤¤¤·¡¢¤ªÁÚºÚ¤È¤«¼êÈ´¤¤·¤¿¤¯¤Æ¤â¥Ð¥ì¤Æ¿©¤Ù¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÎÁÍý¶ì¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¤¿¤Þ¤Ë¤Ï¼êÈ´¤¤·¤¿¤¤¤è¤Í¡£¤À¤«¤é»ä¤Ï¥×¥é¥¹¥¢¥ë¥Õ¥¡¤Ç¤ªÆù²°¤µ¤ó¤ÎÅâÍÈ¤²¤È¤«¤Ë¥¿¥ì¤òÏÂ¤¨¤Æ¥¢¥ì¥ó¥¸¤·¤¿¤ê¡¢¤ªÅ¹²°¤µ¤ó¤ÎÌ£¤ò¿¿»÷¤Æ¤ß¤¿¤ê¡¢´·¤ì¤µ¤»¤Æ¤ß¤¿¤è¡Ù
Åê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¼«¿È¤â¸½¾õ¤ò¤«¤Ê¤êÉéÃ´¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¡¢¡ÖÀµÄ¾Èè¤ì¤ë¡×¤ÈÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ËèÆüËèÆü¥¤¥Á¤«¤é¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÎÁÍý¤ò¼êºî¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢ËÜÅö¤Ë¹ü¤ÎÀÞ¤ì¤ëºî¶È¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤Î¤¿¤á¥Þ¥Þ¤¿¤Á¤«¤é¤Ï¡¢¤ªÁÚºÚ¤äÎäÅà¿©ÉÊ¤ò¼«Ê¬¤Çºî¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¸«¤»¤ÆÍ¼¤´ÈÓ¤Ë½Ð¤¹¤Ê¤É¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤ªÁÚºÚ¤ò¥Ñ¥Ã¥¯¤Î¤Þ¤Þ½Ð¤»¤Ð¥Ð¥ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¤é¡¢¤ª»®¤Ë¤è¤½¤Ã¤¿¤ê¡¢À¹¤êÉÕ¤±¤ò¼êºî¤êÉ÷¤ËÁõ¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤ê¤·¤Æ¤Ê¤ó¤È¤«¼êÈ´¤¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤¿¤À¤ªÁÚºÚ¤ò½Ð¤·¤Æ¤â¡¢¼êºî¤êÂç¹¥¤¤Ê»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¥Ð¥ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¥Þ¥Þ¤â¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤ÇÀìÌçÅ¹¤Î¤ª¤«¤º¤Ë¥¢¥ì¥ó¥¸¤·¤¿¤ê¡¢¤ªÅ¹²°¤µ¤ó¤ÎÌ£¤ò¿¿»÷¤·¤Æºî¤Ã¤¿¤ê¤È¡¢¾¯¤·¤º¤Ä¥Þ¥Þ°Ê³°¤ÎÌ£¤Ë´·¤ì¤µ¤»¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡¢ÎÞ¤°¤Þ¤·¤¤ÅØÎÏ¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Ã¶Æá¤µ¤ó¤ÏÅê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤Ø¤Îµ¤¸¯¤¤¤¬¤Ê¤¤¡ª¡Ö¤¿¤Þ¤Ë¤Ï³°¿©¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤ß¤Æ
¡Øµ¤¸¯¤¤³§Ìµ¤À¤«¤é½Ð¤ë¸ÀÍÕ¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡£ÂçÊÑ¤À¤í¤¦¤Ê¤Ã¤Æµ¤»ý¤Á¤¬·ç¤±¤Æ¤¤¤ë¡Ù
¡ØÉáÄÌ¤Ë¤½¤ì¤òÃ¶Æá¤µ¤ó¤Ë¸À¤Ã¤¿¤é¡©¡¡¡Ö»ä¤âÈè¤ì¤ë¤È¤¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤¿¤Þ¤Ë¤Ï³°¿©¤¬¤·¤¿¤¤¤Ê¡×¤È¸À¤¨¤Ð¤¤¤¤¡£¤½¤ì¤Ç¤â³°¿©¤Ï·ù¤À¤È¸À¤¦¤Ê¤é¡¢Ã¶Æá¤µ¤ó¤ÏÍ¥¤·¤µ¤¬¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡Ù
¡Ø¤¢¤Ê¤¿¤¬Æþ±¡¤ä²ø²æ¤ÇÎÁÍý¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤¤¬¤¯¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡Ù
¡Ø¼Â²È¤ÎÉã¤¬Æ±¤¸¥¿¥¤¥×¤ÇÊì¤¬ÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¤Î¤ò¸«¤Æ°é¤Ã¤¿¤«¤é¡¢Î¾¿Æ¤òÈ¿ÌÌ¶µ»Õ¤Ë¤·¤Æ·ëº§Áê¼ê¤òÁª¤ó¤À¤ï¡£»ä¤ÎÃ¶Æá¤Ï¤Û¤È¤ó¤ÉÎÁÍý¤Ç¤¤Ê¤¤¤±¤É¡¢³°¿©¡¦ÁÚºÚ¡¦Îä¿©¡¦¥¤¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¡¦¥ì¥È¥ë¥ÈÅù¤Ë°ìÀÚ¤òÊ¸¶ç¸À¤ï¤Ê¤¤¡Ù
¡Ö³°¿©¤¬·ù¤¤¤À¤«¤é³°¿©¤·¤Ê¤¤¤ÇºÊ¤¬ºî¤ëÎÁÍý¤¬¤¤¤¤¡×¤È¸À¤¦Ã¶Æá¤µ¤ó¡£¤½¤Î¸ÀÍÕ¤À¤±¤Ê¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢ÎÁÍý¤âºî¤ê¹ÃÈå¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤·¤«¤·ËÜÅö¤ËËèÆüËèÆü¼êºî¤êÎÁÍý¤òµá¤á¤é¤ì¤Æ¡¢³°¿©¤ò°ìÀÚ¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢Åê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤Ø¤Î»×¤¤¤ä¤ê¤äÍ¥¤·¤µ¤¬¤Ê¤¤¤È¤â´¶¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£ËèÆüÎÁÍý¤ò¼êºî¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤É¤ì¤¯¤é¤¤ÂçÊÑ¤Ê¤Î¤«¤òÍý²ò¤·¡¢Åê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤ÎÉéÃ´¤ò¾¯¤·¤Ç¤â¸º¤é¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤¿¤Þ¤Ë³°¿©¤ä½ÐÁ°¤ò¼è¤Ã¤Æ¤â²÷¤¯¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ï¤º¤Ç¤·¤ç¤¦¤·¡¢¤ªÁÚºÚ¤ä¥¤¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¿©ÉÊ¤ò²È¤Ç½Ð¤·¤Æ¤âÊ¸¶ç¤ò¸À¤ï¤Ê¤¤¤Ï¤º¡£¤â¤·¤½¤ì¤¹¤é¤âµö¤µ¤Ê¤¤Ã¶Æá¤µ¤ó¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡Ö»ä¤Ê¤éÎ¥º§¤ò¹Í¤¨¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥Þ¥Þ¤â¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Åê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤¬ËèÆü¤ÎÎÁÍý¤¬ÂçÊÑ¤ÇÈè¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤Ê¤éÃ¶Æá¤µ¤ó¤ËÀµÄ¾¤Êµ¤»ý¤Á¤òÅÁ¤¨¤Æ¡¢³°¿©¤ÎÄó°Æ¤ò¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤Þ¤¿Ã¶Æá¤µ¤ó¤¬°ìÀÚÎÁÍý¤òºî¤ì¤Ê¤¤¤È¤·¤¿¤é¡¢¤½¤ì¤Ï¤½¤ì¤ÇÅê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤¬Æþ±¡¤äÉÂµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¬ÂçÊÑ¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¡ÖÉáÄÌ¤ÏºÊ»Ò¤ËÈþÌ£¤·¤¤¤â¤Î¤ò¿©¤Ù¤µ¤»¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¤È¤«¡¢ºÊ¤Ë³Ú¤µ¤»¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¤Ã¤Æ»×¤¦¤â¤Î¤è¡×¤È¤¤¤¦¥³¥á¥ó¥È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Åê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤ÏÃ¶Æá¤µ¤ó¤¬³°¿©¤ò¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¸ÀÍÕ¤ÎÇØ·Ê¤Ë¡¢¤É¤ó¤Êµ¤»ý¤Á¤¬±£¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤ò¸«¶Ë¤á¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡£¤½¤·¤Æ¼«Ê¬¤ÎÉéÃ´¤¬¾¯¤·¤Ç¤â¸º¤é¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢Ã¶Æá¤µ¤ó¤Ëµ¤»ý¤Á¤òÅÁ¤¨¤¿¤ê¡¢¤ªÁÚºÚ¤òÍ¼¤´ÈÓ¤Ë²Ã¤¨¤¿¤ê¤È¡¢²¿¤«ÂÐºö¤ò¼è¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
