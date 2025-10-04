やっぱり“ネイビー”が可愛い！【GU】大人におすすめ♡「高見えカーデ」

上品で知的なムードをまとえるネイビー。大人が秋コーデに盛り込むなら【GU（ジーユー）】から登場したカーディガンが狙い目かも。今回は、ツイード調素材やアーガイル柄などが高見えするカーデをピックアップ。きれいめにもカジュアルにも合わせやすく、秋コーデでヘビロテしたくなりそう。

上品に秋ムードを演出するツイード調カーディガン

【GU】「ツイーディーニットカーディガン」\2,990（税込）

ツイード調素材が高見えするカーディガン。クラシックな雰囲気をまとった着こなしが旬な、今にぴったりの一枚です。ジャケットのように着られるきちんと感のあるデザインで、上品なネイビーならオフィスシーンにもマッチします。プリーツスカートを合わせて女性らしく、ジーンズでカジュアルになど、さまざまな着こなしを楽しんでみて。

ボトムスとのバランスがとりやすいショート丈

【GU】「パフニットアーガイルクルーネックカーディガン」\1,990（税込）

アーガイル柄のカーディガンは、トレンドのプレッピーなコーデを楽しめそう。「やわらかくてやさしい風合い」（公式サイトより）とのことで、着心地のよさにも期待できます。ショート丈なので、ボリュームのあるボトムスとも好相性。インパクトのある柄でもベースがネイビーのシックな印象なので、柄物初心者さんでも着こなしやすい一枚です。

writer：Emika.M