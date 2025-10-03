元々アイドルを目指すほど美少女だった女性が就職後、激務で体重110kgに。「痩せられると思って生きていました」と当時の油断を明かした。

【映像】110kgになった現在の姿

10月3日（金）、ABEMAにて『ダマってられない女たち シーズン2』#5が放送。この番組はさまざまな女性の生き様に密着取材し、今を生きる女性の“幸せ”を飾らない言葉で語り尽くすトークバラエティ。MCはMEGUMI、剛力彩芽、ヒコロヒー。ゲストは元テレビ東京アナウンサー・松丸友紀。

今回密着したのは、男女問わず体重100kg以上の人をレンタルできる「デブカリ」サービス。そこで圧倒的人気No.1を誇るのが、身長155cm体重110kgのえみさんだ。

実はえみさん、太っている自分にコンプレックスを抱え葛藤していた時期があった。

高校生の時のえみさんは地元評判の美少女で、高校生の時の体重は47kg。当時は「アイドルになりたい」と夢を抱き、地元が同じ北海道のカントリー娘。に憧れていた。

大学卒業後に上京したえみさんはアイドルの夢を断念し、ITエンジニアとして奮闘する毎日。深夜、休日問わず激務に追われ、食事でストレスを解消するように。昼は唐揚げ定食、深夜は大盛りラーメン。体重はどんどん増えていったが、「自分は可愛いから別」「どこかできっと痩せられると思って生きていました」という。

そして7年後、体重は47kgから102kgに…。「割とモテてきたんですけど、だんだん薄らいでいくのが分かる。その時、マジで太ったんだなと思いました」と体型の変化を自覚したという。