瞳になじむ♡ ワンデー アキュビュー ディファインから待望のカラコン新色が発売

ジョンソン・エンド・ジョンソン＊が展開する「ワンデー アキュビュー® ディファイン® モイスト®」シリーズから、待望の新色「シアー ドリーム」と「シアー アリュール」が2025年10月16日（木）に全国発売されます。独自の“ぼかしフチ”デザインとニュアンスカラーで、近くで見ても自然に美しい仕上がりに。瞳本来の魅力を引き出しながら、トレンド感も叶える注目のカラーコンタクトです♪

自然になじむ「ぼかしフチ」デザイン

新色「シアー ドリーム」「シアー アリュール」は、極小ドットを重ねた“ぼかしフチ”デザインを採用。虹彩の自然な模様を表現し、瞳の奥行きと立体感を引き立てます。

従来のくっきりフチと異なり、近くで見ても自然に美しく、違和感なく日常に溶け込む仕上がりです。

ニュアンスカラーの採用で、ナチュラルさと今っぽさを両立しました。

人気モデル美海さん＆インフルエンサー起用

新製品のイメージモデルには、Z世代から注目を集めるモデル・美海さんを起用。動画広告「ゼロ距離の自信」編で、至近距離でも自然な瞳の美しさを表現します。

さらに、SNSで人気のカップルクリエイター「えいしとさなです。」のさなさんがプロモーションアンバサダーに就任。YouTubeやTikTokで新色の魅力を発信し、キャンペーンも展開予定です♡

ワンデー アキュビュー® ディファイン® モイスト® シアー ドリーム／シアー アリュール



内容量：1箱30枚入り／90枚入り

サイズ：ワンデータイプ（BC・DIAは既存シリーズ準拠）

全国発売日：2025年10月16日（木）

ラインナップ：新色2色を含め全11種類に拡大

＊ジョンソン・エンド・ジョンソンのコンタクトレンズ事業について：ジョンソン・エンド・ジョンソンはアイヘルスのグローバルリーダーとして、日本においては、ジョンソン・エンド・ジョンソン ビジョンケア ジャパン（法人名：ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社 ビジョンケア カンパニー、所在地：東京都千代田区、代表取締役プレジデント：ガー ステファン）が、国内初の使い捨てコンタクトレンズ「アキュビュー® 」を1991年に提供。以来 近視・遠視・乱視・⽼視などのさまざまな視力補正ニーズに対応する多彩な製品をラインナップしています。

新しい瞳で“ゼロ距離の自信”を

「ワンデー アキュビュー® ディファイン® モイスト®」から待望の新色が加わり、全11色のラインナップに。

自然になじみながら印象的な瞳を叶える“ぼかしフチ”とニュアンスカラーは、日常使いにも特別なシーンにもぴったりです。

今っぽい抜け感をプラスして、ゼロ距離でも自信を持てる瞳に。ぜひ新しい自分に出会える一枚を試してみてください♪