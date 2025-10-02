急いでGETしてーーーッ！！【ファミマ】なくなり次第終了！「スヌーピーグッズ」が超カワイイ♡

スヌーピー好き必見のキャンペーンが【ファミリーマート】で開催中。スヌーピーとチャーリー・ブラウンなどの人気キャラクターが登場する「PEANUTS」のコミック誕生75周年を記念し、これまでに描かれてきたさまざまな年代のイラストとオリジナル商品を楽しめるキャンペーンとなっています。そこで今回は、なくなり次第終了の「スヌーピーグッズ」を紹介します。

75年間のスヌーピーが大集合

初登場時から現在までのさまざまなスヌーピーが大集合した「スヌーピーマグ & 白桃ゼリー」。マグカップには見慣れたスヌーピーのイラストだけでなく、レトロなスヌーピーもデザインされており、PEANUTSで描かれてきたイラストの移り変わりを楽しめます。

マグカップのデザインは全部で2種類

「スヌーピーマグ & 白桃ゼリー」で手に入るマグカップのデザインは、全部で2種類。どちらも年代によって違うスヌーピーのイラストを楽しめますが、こちらのマグカップは背景のポップな色づかいもポイントになっています。価格はどちらも\930（税込）で、ゼリーとマグカップがセットな点を踏まえるとコスパも優秀です。

見つけたらラッキー！ 第一弾は残りわずか

対象となるお菓子を2つ購入すると手に入るのは、今回のキャンペーン限定のオリジナルグッズ。9月16日から配布中の第一弾では、全6種類のなかからクリアファイル1枚が貰えます。クリアファイルのデザインには、1950年代から2000年までの各年代のアートを使っており、裏面にはPEANUTSのコミックに登場した名言が書かれています。

第二弾は「台紙付きダイカットステッカー」

9月23日からゲットできるのは、約50年にわたる年代別アートをデザインしたオリジナルのステッカーです。デザインは全5種類あり、よく見ると販売中の商品とスヌーピーが一緒に描かれています。小屋の形をした台紙部分は組み立てて飾ることも可能です。

今回のキャンペーン期間中しか手に入らない、貴重な「スヌーピーグッズ」。レトロ感のあるスヌーピーたちのイラストとPEANUTSらしいポップな色合いは、誰もがキュンとする可愛さです。どのグッズもなくなり次第終了のため、お近くの【ファミリーマート】に急いで立ち寄ってみて。

※すべての商品情報・画像はftn_pics出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：河合 ひかる