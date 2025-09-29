吉沢亮（31＝写真）主演の映画「国宝」が、9月23日までに興行収入150億円を突破した。実写邦画の興収歴代トップ、織田裕二（57）主演の「踊る大捜査線 THE MOVIE 2 レインボーブリッジを封鎖せよ！」（173.5億円＝2003年）を追い抜く勢いだ。

「現時点で1位が織田さん、2位が吉沢さんで、3位の『南極物語』（110億円＝83年）の主演は高倉健さん。吉沢さんは一流の“大物俳優”たちと肩を並べたというわけです」（スポーツ紙デスク）

吉沢は24年末にやらかした“泥酔侵入騒動”でビールのCMを降板、主演映画「ババンババンバンバンパイア」の公開も延期と、その後の芸能活動が危ぶまれたが、今回の「国宝」のメガヒットで帳消しどころか、さらに飛躍していきそうで……何という“強運”の持ち主と思いきや、そう単純な話でもないらしい。

「今の吉沢さんを見ていると、かつての堺雅人さんを思い出してしまう」と芸能プロ幹部がこう続ける。

「堺さんが13年に主演した連ドラ『半沢直樹』（TBS系）は平均視聴率29％というメガヒットで、社会現象に。俳優としての格は爆上がり、ドラマも映画も、その後の出演作は数えるほどに減ってしまった。理由としては堺さんが作品を選べる立場になったこと、同じ年に菅野美穂さんと結婚し、子育てで仕事をセーブしたことも挙げられますけど、格とギャラが高騰して制作サイドが使いづらくなったこともあるわけです」

実写邦画の興収トップをうかがう吉沢の「国宝」も、今まさに社会現象になっている。

「吉沢さんのギャラは当然ハネ上がりますし、中途半端な作品に出演してブランドイメージを傷つけるような真似は所属事務所が許さない。堺さんのように出演作は限定的になっていくでしょうが、『半沢直樹』のメガヒットは堺さんが39〜40歳の時で、役者として円熟期を迎えつつあった。一方で吉沢さんはまだ31歳。役者としては成長期です。作品を選ぶには若すぎる。『国宝』のメガヒットが妙な“足かせ”にならなければいいのですが……」（前出の芸能プロ幹部）

堺は連ドラ「VIVANT」（TBS系）の続編が26年に放送予定など、「半沢直樹」の次のヒットにも恵まれたし、何よりノースキャンダルだからCMのオファーもある。

「吉沢さんも準主役の映画『キングダム』シリーズには出続けるでしょうが、あくまで主役は山崎賢人さん。それに吉沢さんが『国宝』に続くヒットを飛ばせるとも限らない。泥酔騒ぎを起こしたせいで、CMもお酒は当然NGで、限定的になるのは否めません」（前出のスポーツ紙デスク）

本当の意味で強運の持ち主なのかどうか。それが分かるのは、まだ先のようだ。

