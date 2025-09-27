スーパーの店頭などで今、古米よりも新米の方が安い“逆転現象”が起きていますが、新米は去年に比べるとまだまだ高値です。節約志向を受けて、ふりかけの販売額が伸びているといいます。都道府県別の調査や街の人の声から、魅力的なご飯のお供を探りました。

■スーパーで価格を比べると…

森圭介アナウンサー

「スーパーに行っても、かなり新米を見かけるようになりましたね」

鈴江奈々アナウンサー

「大変おいしいです。農家の皆さん、ありがとうございます」

森アナウンサー

「お値段が気になるという方も多いと思います。26日、埼玉・川口市のスーパー『コモディイイダ東川口店』では、去年収穫された北海道産のゆめぴりか5キロが税込み5281円。その隣にあった、茨城県産コシヒカリの新米は4406円でした」

「銘柄は違うので一概には言えませんが、新米の方が安いということになっています。このお店では5キロ5000円を超える新米はなく、古米よりも新米の方が安いという“逆転現象”が起きていました」

忽滑谷こころアナウンサー

「この季節は新米を食べたいなと思っていますし、スーパーに行って『あれ、新米の方が安い』となったら手に取りますよね」

直川貴博アナウンサー

「この時期だからこそ新米を選びがちですけれども、普段だったら私はあまり気にしないので、古米でもと思ってしまいますけど…」

■千葉と神奈川のスーパーでも“逆転”

森アナウンサー

「『だったら安い新米を』という方もいるかもしれません。この逆転現象は、（埼玉の）このお店だけではありませんでした」

「千葉・柏市の『おっ母さん食品館 柏の葉キャンパス店』では去年収穫の新潟県産のコシヒカリが5キロで4957円でしたが、千葉県産のコシヒカリの新米は5キロで4426円になっていました」

「神奈川県の『スーパーセルシオ 和田町店』では、去年収穫された茨城県産コシヒカリが5キロで4687円、新米の千葉県産あきたこまちは4622円。銘柄が違うので一概には言えませんが、『新米のほうが安い？』とスーパーで見比べる方もいるかもしれません」

■新米の方が安い“逆転現象”ナゼ

森アナウンサー

「では、どうしてこんな逆転現象が起きているのか。コモディイイダSV統括部長の大塩さんに聞きました」

「今並んでいる2024年産のコメは、価格が高止まりしている時に卸業者が仕入れたもので、店頭に並べてもどうしても高い値段になってしまいます。新米は備蓄米などが出て、世の中にある程度行き渡ってから値段が決まっているので、去年より安いということです」

「とはいえ今年の新米は安いというわけではなく、去年の同じ時期の新米の価格は3000円台の前半でした。2000円台で買えていた時期もあったじゃないですか。『そんな時代あったっけ？』『いつの話してるんだか忘れちゃいましたね』という感じになっています」

■ふりかけが好調…背景に何が？

森アナウンサー

「お米が依然として高い状況で、過去最大の販売額が予測されている、お米にまつわる商品があります。ふりかけが今好調です。10年以上販売額が上昇していて、富士経済調べでは、今年の市場規模601億円になると予測されています」

「永谷園は、『おとなのふりかけ』の売り上げが10年間で2.3倍になっています。『のりたま』などを販売する丸美屋食品工業は、去年のふりかけ全体の売り上げが約259億円で過去最高を記録しています」

「なぜふりかけがこれほどよく売れているのか、丸美屋の担当者に聞きました。リーマンショックや消費増税など節約意識が高まるタイミングで、ふりかけの売り上げが伸びる傾向にあるということです」

忽滑谷アナウンサー

「あらゆる食材が物価高で高いので、もう1点おかずを作るよりは、ふりかけでご飯を食べちゃおうという考えの人が多いんじゃないですか？」

森アナウンサー

「その通りです。物価高で節約したい、お米は高いけど食べないわけにいかない。では、どこで節約するか。おかずを1品減らす、ではご飯をおいしく食べるためにふりかけを食べよう、という流れになっているということです」

■梅干し、つくだ煮…街の人のおススメ

森アナウンサー

「街の方に聞くと、ふりかけだけではなく、節約しながらご飯を楽しむ、いろいろなお供を教えてくれました」

30代

「お米も結構高くなっているので、お米の味も楽しめたら良いなと思って、梅干し。シンプルに食べるのが好きです」

60代

「私が一番好きなのはショウガ昆布、つくだ煮です。ショウガの量が多くて辛い。大人向けですけど、みんな家族好きです」

30代

「鹿児島の郷土料理で『ぶたみそ』っていうのがあるんですよ。豚肉とニラとか野菜を細かく刻んで、甘辛くみそで煮て、ご飯にのせて食べるのがおいしい」

森アナウンサー

「聞いているだけで、ご飯食べたくなります」

鈴江アナウンサー

「よく買うのは梅ひじきです。ちょっとカリカリとした梅と、ひじきが混ざっています。九州などで、お土産でも買います」

森アナウンサー

「直川さんは福島の生活が長かったですが、福島のご飯のお供はありますか？」

直川アナウンサー

「ふきのとうみそとか…。ちょっと大人（向け）なんですよ。でも、子どもたちにも受けるものは、カリカリのシソを乾燥させたもので、中にみそが入っているものです。宮城などでも有名で、おいしいです」

■都道府県別 ごはんの「お供」

森アナウンサー

「じゃらんの、『魅力的なご飯のおともがある都道府県ランキング』があります。1位は北海道、2位は福岡、3位は京都、4位は大阪、5位は沖縄です」

「1位の北海道はなんといっても、新鮮な海産物です。ウニやいくらなど、ご飯のお供と言うにはもったいないような贅沢さ。2位の福岡はなんといっても明太子。3位の京都はお漬物が有名です。4位の大阪は、粉もんです」

直川アナウンサー

「お好み焼きとごはん、はありますね」

森アナウンサー

「5位の沖縄はアンダンスーです。豚肉をみそと砂糖、ショウガなどで炒めたもので、油みそという名前で呼ばれることもあります。私も沖縄に行った時にこれをちょっとご飯にのせると、止まりませんでした」

「お米が高いのでおいしく大事に食べたいという時に、いろんな地域のお供やふりかけを楽しんでみるのもいいかもしれません」