現場を混乱させる「ふわっとした言葉」

部下が動けない原因の多くは、リーダーの指示が曖昧すぎることにあります。

とくに、以下のような言葉は要注意です。

ワースト5：「いい感じに頼む」

「いい感じ」とは何か？

基準が明示されていないこの言葉は、部下に丸投げしているのと同じです。

結果的に「思ってたのと違う」とダメ出しされる悪循環が起きがちです。

ワースト4：「ちょっと調べておいて」

「ちょっと」の範囲が不明確なため、部下はどこまでやればいいかわからず、無駄な作業を生みます。

工数も成果も中途半端になる典型例です。

ワースト3：「あとで見るからやっといて」

「あとで」と言いながら、確認がいつになるか不明で、部下は手戻りに怯えることになります。

責任を曖昧にする典型的な回避フレーズです。

ワースト2：「臨機応変に対応して」

裁量が必要な仕事においてすら、判断基準を与えずに「臨機応変に対応して」で済ませるのは、育成放棄と変わりありません。

経験の浅い部下ほど、放置された感覚に陥ります。

ワースト1：「とりあえずお願い」

何を、いつまでに、どのレベルでやるのかがまったく伝わらない「とりあえずお願い」は、指示として成立していません。

現場を混乱させる最悪のフレーズです。

仮面をかぶり、言語化に徹する

リーダーの役割は「意志を伝えること」ではなく「意図を言語化すること」です。

感情を脇に置いて仮面をかぶり、冷静かつ具体的に伝える姿勢こそが、現場を動かす鍵になります。

（本稿は、『リーダーの仮面』の著者・安藤広大氏が書き下ろしたものです）

安藤広大（あんどう・こうだい）

株式会社識学 代表取締役社長

1979年、大阪府生まれ。2002年、早稲田大学を卒業後、NTTドコモ、ジェイコムホールディングス、ジェイコム取締役営業副本部長を経験。プレイングマネジャーとして「成長しないチームの問題」に直面し悩んでいたときに「識学」に出合い、2013年に独立。多くの企業の業績アップに貢献した。2015年、株式会社識学を設立。わずか4年足らずで上場を果たし、これまで9年間で約4500社に識学メソッドが導入されている。著書にシリーズ累計174万部を突破した『リーダーの仮面』『数値化の鬼』『とにかく仕組み化』（ダイヤモンド社）がある。『パーフェクトな意思決定』はシリーズ最新刊。