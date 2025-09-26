やっぱり【ZARA】がオシャレ！ 羽織るだけで即こなれる♡「秋アウター」

まだ残暑は続きますが、そろそろ秋物アウターも用意しておきたいところ。洗練されたデザインのアイテムが豊富にそろう【ZARA（ザラ）】でも、大人コーデに似合いそうなアウターが続々と登場しています。秋口にぴったりなデニムジャケットから、冬まで着られそうなコートまで、どれも羽織るだけでこなれそうな主役級アイテムばかり。アウターを探している大人世代はぜひチェックしてみて。

バルーンシルエットでひとさじの可愛さをプラス

【ZARA】「フェイクレザーボンバージャケット」\8,590（税込）

ツヤ感のあるレザー調素材が華やかなボンバージャケット。裾と袖はキュッと絞ったようなバルーンシルエットになっており、ハードな印象が強いレザージャケットに、さりげなく可愛らしさを与えています。着ると丸みを帯びたシルエットが生まれるので、フェミニンなスカートとも合わせやすそう。深みのあるチョコレートカラーで今年らしさも演出。

ハイネックですっきり着られるデニムジャケット

【ZARA】「TRF デニムハイネックジャケット」\8,590（税込）

ハイネックデザインとすっきりした前立てが、スタイリッシュな印象を与えるデニムジャケット。程よい色落ち加工がこなれ感を演出し、ワンランク上の大人カジュアルなスタイリングが叶いそう。ワイドな袖と裾にかけてゆるやかに広がるシルエットで、ボリューミーながら抜け感もある絶妙なバランスに。シンプルななかにも存在感がきらりと光る、主役級の一着です。

アシンメトリーデザインで洗練度アップ

【ZARA】「TRENCH WATER REPELLENT ZW COLLECTION」\13,590（税込）

コットン混素材とシックなカーキカラーにより、上品見えを狙えそうなショート丈のトレンチコート。フロントのアシンメトリーデザインがアクセントです。フードを取り外せば、よりすっきりときれいめな雰囲気で着こなせます。袖は遊び心を感じさせるバットウィングスタイル。体型を拾いにくいオーバーシルエットなので、ボリュームのあるボトムスを合わせてもバランスよく決まるはず。

大人カジュアルに決まるフード付きコート

【ZARA】「コンビフードコート」\13,590（税込）

黒のシンプルなテーラードコートに、グレーのフード付きトップスを重ねたようなコンビデザイン。ボリューム感のあるフードが、さりげなく小顔効果を高めてくれそうです。直線的なシルエットと細身の袖が上品さを演出し、ラフすぎず洗練された印象に。フード部分はこちらも取り外しが可能。スタイリングに合わせて違った表情を楽しめる、着回し力の高い一着です。

※すべての商品情報・画像はZARA出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：Emi.S