大人のカジュアルスタイルを格上げする【オリエンタルトラフィック】のサンダルがAmazonで販売中！
厚底デザインでも快適！【オリエンタルトラフィック】のサンダルがAmazonで販売中！
ナイロンのチューブベルトがスポーティーな人気の厚底サンダル。程よく厚みのあるヒールは返りが良く、インソールは足にフィットするコンフォート形と弾力のある材質なのでたくさん歩く日でも安心な履き心地を叶えてくれる万能アイテム。全体をワントーンカラーでまとめたナチュラルなベージュ・モカと、足元を引き締めてくれるブラックの選べるカラーバリエーション。
ナイロンチューブベルトを採用した厚底サンダルは、スポーティーで快適な履き心地を実現。返りの良いヒールと弾力のあるインソールで長時間の歩行も安心できる。
ワントーンでまとめられたシンプルなデザインは、ブラックで引き締め効果を、ベージュやモカで柔らかな印象を演出。幅広いコーデに対応する万能アイテムとなっている。
程よい厚みのヒールがスタイルアップを叶えつつ、コンフォート形状のインソールが足にしっかりフィット。日常使いから旅行まで快適な歩行をサポートする。
大きいサイズから小さいサイズまで豊富に展開。シンプルでトレンド感あるデザインは、パンツスタイルにもワンピーススタイルにも馴染む一足に仕上がっている。
