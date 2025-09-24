和栗×ほうじ茶の贅沢パンケーキ♡秋限定スイーツがJ.S. PANCAKE CAFEに登場

秋の訪れを感じさせるスイーツが「J.S. PANCAKE CAFE」に新登場。静岡県産「天空のほうじ茶®」と熊本・阿蘇産の大粒和栗を贅沢に使用した「天空のほうじ茶®薫る和栗モンブランパンケーキ」は、ふくよかな香りと栗の自然な甘みが絶妙にマッチ♡さらに同時発売の「天空のほうじ茶®ラテ」や、柚子を使った季節限定ドリンクもラインアップ。心も満たす秋限定の味わいを、ぜひ堪能してみてください♪

和栗と天空のほうじ茶®の贅沢パンケーキ

今年のモンブランパンケーキは、香ばしく深みのある「天空のほうじ茶®」と、熊本・阿蘇産の和栗を掛け合わせた特別仕様。

なめらかなほうじ茶クリームと、ほくほく感が魅力の和栗が織りなすハーモニーはまさに秋のごちそうです。

ソースは爽やかな「ゆずソース」と濃厚な「ほうじ茶ソース」から選べ、ひと皿で二度楽しめるのも嬉しいポイント。

《パンケーキ》天空のほうじ茶®薫る和栗モンブランパンケーキ



単品 価格：2,180円（税抜）／ランチタイム限定ミニサイズ 価格：850円（税抜） ※中野店・町田店は除外

秋の味覚を堪能！表参道『DEK』で秋限定アフタヌーンティー♡

天空のほうじ茶®ラテと柚子ドリンクも登場

パンケーキと一緒に楽しみたいのが、ふくよかな香り広がる「天空のほうじ茶®ラテ」。アイスとホットの両方で楽しめ、香ばしい余韻が心地よい一杯です。

また、徳島県産木頭柚子を使用した「ゆずネード」（800円・税抜）や、J.S.オリジナルブレンドティーと柚子を合わせた「ゆずティーソーダ」（850円・税抜）もラインアップ。

秋のティータイムを華やかに彩ります。

贅沢に楽しめるセットメニューもおすすめ

パンケーキとラテを一緒に味わいたい方には「天空のほうじ茶®セット」がおすすめ。和栗モンブランパンケーキとほうじ茶ラテを組み合わせ、贅沢な秋のひとときを演出します。友人や恋人とのシェアにもぴったりで、ほっと心安らぐ時間を過ごせそうです♡

・《SET》天空のほうじ茶®薫る和栗モンブランパンケーキ＋天空のほうじ茶®ラテ「天空のほうじ茶®セット」

価格：2,480円（税抜）

秋のご褒美スイーツで心満たされて♡

香ばしいほうじ茶と和栗の贅沢な組み合わせを堪能できる「天空のほうじ茶®薫る和栗モンブランパンケーキ」。

さらに、同時発売のラテや柚子ドリンクも、秋のティータイムを彩るラインアップです。販売は10月2日(木)～11月30日(日)までの期間限定（※一部店舗除外）。

季節限定の特別な味わいを、ぜひJ.S. PANCAKE CAFEで楽しんでみてください♪