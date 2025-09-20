2022年から7試合連続で引き分けのカード

鹿島アントラーズが因縁の対決に決着をつけた。

9月20日のJ1リーグ第30節で浦和レッズとのアウェーゲームに臨んだ鹿島は、前半に相手のミスに乗じてFW鈴木優磨が決めたゴールを守り切り1-0の勝利。優勝争いの貴重な勝ち点を手に入れた。

このカードは2022年からリーグ戦で7試合連続引き分けのライバル対決になっていた。今季の前半戦でも浦和が1点リードした試合終了間際に鹿島が意地の同点ゴールを決める展開で決着はつかず。そして、この日の埼玉スタジアムはチケット完売の超満員の環境になった。

勝ち点55でトップに並ぶ鹿島と京都サンガF.C.を勝ち点8差で追いかける浦和にとっては崖っぷちの一戦だった。互いに球際の厳しい立ち上がりの中で、先制点はミスから生まれた。浦和は自陣でDFマリウス・ホイブラーテンからGK西川周作にパスが出ると、自身の右サイドにいるDFダニーロ・ボザへのワンタッチパスを狙った西川はボールを巻き込んでしまってスピードが出ないパスになってしまう。ここにプレスをかけてきていた鈴木が蹴り込んで、浦和には痛恨の形から鹿島に先制点が生まれた。

その後も両チームが激しいバトルを見せる中で浦和はMFサミュエル・グスタフソンが存在感を見せ、セカンドボールを鋭い読みで次々に回収しながらラストパスも通した。しかし、鹿島もギリギリのところで最終ラインの選手がシュートブロックに飛び込むなど浦和にゴールを許さず1点差でハーフタイムを迎えた。

後半立ち上がりに鹿島は敵陣でのボール奪取かFWチャヴリッチがペナルティーエリア内でシュートを放つビッグチャンスを得るも西川が何とかセーブ。浦和もFW松尾佑介が相手のタイミングを外したシュートを打つも、わずかに枠を外れた。その後、ボール際の激しさとは別に両チームともなかなかゴール前でのシュートシーンを作れなくなっていく。

浦和は新加入の元スウェーデン代表FWイサーク・キーセ・テリンや、最近のゲームで好調さを見せてきたMF中島翔哉らを入れての打開を図るも、このまま試合は1点差で終了。鹿島が引き分け続きの対決に決着をつけ、優勝争いの中で貴重な勝ち点3を手にした一方、残り8試合でその鹿島と勝ち点11差になった浦和は優勝争いから脱落したと言えそうだ。（FOOTBALL ZONE編集部）