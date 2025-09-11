石破茂首相が辞任表明し、１０月実施の自民次期総裁選とポスト石破に注目が集まる中、公明党の斉藤鉄夫代表が「保守中道路線の私たちの理念に合った方でなければ、連立政権を組むわけにいかない」（７日）と述べたと報じられ、波紋が広がっている。

斎藤代表は８日にＸ（ツイッター）に「昨日、記者団から連立政権の拡大について質問を受けました。公明党として、連立を組む上では基本理念と当面の政策の共有が不可欠だとお答えしましたが、これはあくまで一般論で申し上げたものです。他党である自民党の総裁選に口を挟む意図は毛頭ありません」と投稿した。

異例とも映る釈明投稿も７００件超のコメントが殺到。

「高市さんだと何がまずいんですか？」「火消し乙」「いやいやｗめちゃくちゃ干渉してますやんｗ」「これは流石に苦しい言い訳じゃない」「高市下げだろ」「高市潰し」「高市さんとは組めないって事でしょ」「回りくどい言い方せずに『高市さんなら連立組まない』と表明すれば？」「思いっきり口を挟んでるだろｗ」「それって、暗に高市さんとじゃ組めないぞ、と言っていることは誰でも分かる」「高市総裁阻止したいんだよな！」「高市さんなら連立解消して」「口を挟む意図が無いとあんな発言はできません」「暗に高市氏にすんなよって言いたかったんだろう？」とのコメントが相次いでいる。

「口出しする権限は無いにせよ関心を持って注視する姿勢を公言するのは問題ないかと」「わかってるけど、いい発言してくれたと思います」「本音が分かった」との反応も投稿され、荒れ模様となっている。