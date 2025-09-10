スイパラでシャインマスカット・巨峰・アールスメロンが食べ放題秋の味覚をたっぷり堪能できるの最高すぎる...。
全国のスイーツパラダイスでは、2025年9月10日から「シャインマスカット・巨峰・アールスメロン食べ放題」を開催します。
秋の高級フルーツを好きなだけ食べられる
毎年人気の「シャインマスカット」の食べ放題が今年も開催されます。
「シャインマスカット」は、爽やかな酸味と甘味、パリッとした食感が特徴です。山梨県・長野県産を中心に、契約農家から仕入れたものが用意されます。
香り豊かで濃厚な甘みが特徴の「巨峰」も食べ放題の対象です。
夏の食べ放題でも登場した、メロンの王様「アールスメロン」もラインナップ。
とろける食感と濃厚な甘さが特徴で、「青肉」「赤肉」の2種類から選りすぐりのメロンが提供されます。
さらに、シャインマスカットやぶどうを贅沢に使用した限定スイーツも登場。
・シャインマスカットとぶどうのタルト
シャインマスカットの芳醇な香りとぶどうの濃厚な甘さを楽しむことができます。
・ぶどうのタルト
黒ぶどうの濃厚な甘みをしっかりと堪能できるタルトです。
・マスカット大福
マスカットの果汁を使用した大福に、シャインマスカットをはさんだ一品。シャインマスカットの果実のフレッシュ感と大福の甘味の相性は抜群です。
対象の「フルパラコース」は制限時間100分で、対象のフルーツ3種と限定スイーツのほかに30種類以上のスイーツやフードの食べ放題、ドリンクバー、ハーゲンダッツ・イルジェラート、サラダバーやフライドポテトの食べ放題も利用できます。
料金は、平日が大人3500円・小人1800円／土日祝が大人3800円・小人1800円。
京都河原町OPA店・広島パルコ店・上野マルイ店では、オーダー形式専用のスイーツを食べ放題で提供。また、上野マルイ店ではパスタの食べ放題での提供・サラダバーの提供はありません。
なお、「シャインマスカット・巨峰・アールスメロン食べ放題」は、なくなり次第終了します。
※価格はすべて税込です。
東京バーゲンマニア編集部