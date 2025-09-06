サーティワン×不二家「PEKO with ICE CREAM」キャンペーン、「ミルキー」とのコラボアイスがかわいい

2025年9月4日から9月30日までの期間、B-R サーティワンアイスクリームは、不二家の人気ブランド「ミルキー」とのコラボレーションキャンペーン 「PEKO with ICE CREAM」を全国の店舗で開催しています。

ミルキーのおいしさがアイスに詰まってる！

ペコちゃんが主役の特別企画で、限定フレーバーやオリジナルカップ、サンデーなどが続々と登場。対象商品を購入すると、コラボデザインのステッカーも配布されます。

●ミルキーミルキー（シングル・レギュラーサイズ 420円）

ミルキーの味わいを活かした、サーティワンならではのアイスが誕生。ミルキー味のアイスクリームとミルキーシャーベットに、練乳のような甘さのミルキーリボンを組み合わせ、濃厚でありながらさっぱり食べられる仕上がりです。

販売期間は25年9月4日から期間限定。なくなり次第終了です。

●ポッピングミルキー（シングル・レギュラーサイズ 420円）

人気フレーバー「ポッピングシャワー」とミルキーの夢のコラボレーション。ピンク色のミントアイスと弾けるキャンディを、やさしい甘さのミルキーアイスが包み込んでいます。見た目にも華やかな一品です。

販売期間は25年9月4日から期間限定。なくなり次第終了です。

どちらも食べたい人にはダブルがおすすめ！

レギュラーシングルにプラス90円すると、スモールダブルに変更できます。ミルキーコラボ2種類を一度に楽しめるので、どちらも食べたいという人にぴったりです。

●ペコちゃん＆ポコちゃん ダブルカップ（シングル510円、レギュラーダブル 760円）

好きなアイスを2種類選んで楽しめるスペシャルカップに、ペコちゃんとポコちゃんがデザインされた限定仕様が登場します。おもて面とうら面でデザインが異なり、どこから見てもキュートなカップです。

洋菓子店ををイメージした背景がデザインされています。

アイスクリームを持ったペコちゃんとボーイフレンドのポコちゃん、ドッグが描かれていて、ミルキーの世界観が表現されています。

ミルキーの包み紙のようなデザインがとてもキュート。

ポップでかわいいデザインで、アイスを食べる楽しみがさらにアップします。

販売期間は25年9月4日から30日。なくなり次第終了となります。

●31Clubアプリ限定特典

「31Clubアプリ」会員の人限定で、ペコちゃん＆ポコちゃん ダブルカップを注文すると「生ミルキー」が無料で付いてきます。なめらかで濃厚な口どけに驚きますよ。

●ペコちゃん 生ミルキーサンデー（580円）

好きなフレーバーを選べるサンデー。スモールサイズのアイスクリームをホイップクリームとカラフルスプレーで彩り、さらにペコちゃん型のチョコレートと生ミルキーがのったスペシャル仕様です。

ペコちゃんのチョコレートは2種類からランダムでトッピングされます。

販売期間は25年9月4日から30日。なくなり次第終了です。

●ペコちゃん＆ポコちゃん アイスクリームセット（スモール 2900円、レギュラー 3460円）

好きなアイスクリームを8個選んで詰め合わせ。アイスクリームはスモールサイズとレギュラーサイズから選べます。

サーティワンのフレーバー柄の服を着たペコちゃんとポコちゃんが描かれた、かわいい限定ボックスに入れてもらえます。ドッグもキャラメルリボンの首輪を付けていて、細部までこだわった特別デザインです。

巾着ランチバッグ＆ペコちゃん保冷剤も付いてくる！

アイスクリームセットを購入すると、数量限定で巾着型のランチバッグがもらえます。

内側にはシルバーコーティングが施されていて、使い勝手の良さも魅力です。

ペコちゃんの顔型の保冷剤もとてもキュート。絶対にゲットしたい人は、早めにお店に向かいましょう。

●ペコちゃん ハッピーフレッシュパック（1900円）

好きなフレーバーをたっぷり詰めてもらえる、定番のフレッシュパックもペコちゃん仕様に。おもて面、うら面でデザインが変わり、アイスを食べるワクワク感もアップします。

販売期間は25年9月4日から30日。なくなり次第終了です。

●コラボアイスクリーム購入特典

ペコちゃん&ポコちゃん ダブルカップ、ペコちゃん ハッピーフレッシュパック、ペコちゃん 生ミルキーサンデー、ペコちゃん&ポコちゃん アイスクリームセットのいずれかを購入すると、ランダムで1枚限定ステッカーをもらえます。

ペコちゃんとアイスクリームが描かれた限定デザインは、ファン必見のコレクションアイテムです。どのステッカーもとてもかわいくて、すべて集めたくなります。

サーティーワンの要素を散りばめたミルキーらしいデザインが魅力。

好きな場所に貼って楽しめます。

不二家の「ミルキー」とサーティワンが初めてタッグを組んだ今回のコラボレーション。世代を超えて愛されてきたペコちゃんの世界観が、アイスクリームを通じて表現された特別な企画です。キャンペーン期間中だけの限定メニューを、店舗で味わってみて。

※価格はすべて税込です。

東京バーゲンマニア編集部