【山羊座】週間タロット占い《来週：2025年9月8日〜9月14日》の総合運＆恋愛運
来週（2025年9月8日〜9月14日）の【山羊座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。
『恋愛面では良い流れがあるでしょう』
｜総合運｜ ★★☆☆☆
自分なりに戦うことが多いようです。現状打破を狙って行きたい感じでしょう。仕事や公の場では縁や関わりが薄くなってしまう人がいるようです。様子がわからなくて不安を感じても、変に追いかけないようにすると良いです。また、金運は不安定で蓄えが減りやすいようです。
｜恋愛運｜ ★★★★★
相手が機嫌を取ってくれたりなどの嬉しい流れが増えます。望みすぎす、今してくれていることにちゃんと感謝を見せてください。気持ちを引っ張ろうとし過ぎない方が良いでしょう。シングルの方は、アクティブに活動をする人との縁や出会いがありそうです。パートナーのいる方は、相手が恋愛に対して柔軟な考えになります。
｜時期｜
9月10日 びっくりな出来事 ／ 9月11日 アプローチされる
｜ラッキーアイテム｜
自然
ぜひ参考にしていただき来週も良き毎日をお過ごしください。＜占い：咲良（さら）＞