レクサス新「“2ドア”スポーツカー」登場！ 名車「“V型10気筒”スーパーカー」をオマージュしたデザインがもり沢山！ 複数の「パワトレ」搭載の可能性も!? 米国で公開の「スポーツコンセプト」とは？

名車のオマージュが盛り込まれたデザイン

レクサスは2025年8月15日、米国で開催された「The Quail, A Motorsports Gathering（ザ・クエイル・モータースポーツ・ギャザリング）」において、次世代スポーツカーのコンセプトモデル「LEXUS Sport Concept（レクサス スポーツ コンセプト）」を世界初公開しました。

同車は、2010年に登場したスーパーカー「LFA」の後継モデルではないかという憶測も広がっています。

【画像】超カッコいい！これがレクサス新「“2ドア”スポーツカー」です！

果たしてどのような一台なのでしょうか。

レクサス「LFA」後継機とも噂のスポーツカーとは？

「Monterey Car Week（モントレー・カー・ウィーク）」は、米国カリフォルニア州で毎年8月に開催される自動車の祭典で、世界中から参加者が集まり、多彩なショーやレースが行われます。

そのなかのひとつのイベントひとつであるThe Quail, A Motorsports Gatheringは、極上の料理やワインとともに、希少な名車や最新モデルを楽しめる特別な場として知られています。

レクサスはそのイベントで新たなコンセプトカーとしてLEXUS Sport Conceptを世界初公開し、来場者の注目を集めました。

LEXUS Sport Conceptは、次世代を見据えたデザインビジョンを具現化したモデルです。具体的なボディサイズやパワートレインの詳細は明かされていませんが、エクステリアには多くの注目すべき要素が盛り込まれています。

フロントマスクはレクサスの象徴である「スピンドルグリル」を進化させたような造形で、フロントノーズやヘッドライト、グリル、バンパーを含む全体の造形によりスピンドルグリルのシルエットをより強調。

ボンネットにはスポーツカーらしいエアアウトレットを配置し、フロントタイヤ横にも大きなダクトを採用しています。

サイドからリアにかけてのラインやリアフェンダー下部のデザインは、かつてのLFAを想起させるものです。

また、ドアミラーはカメラを活用したデジタル式に見える独自デザインを採用。

未来的で洗練されたスタイルと、現実的な市販化を意識した造形が両立しています。

実際、に「LEXUS Sport Conceptが公開された後、2010年に世界500台限定で販売されたスーパーカーであるLFAの後継ではないかという憶測が広がりました。

LFAは「天使の咆哮」と称された官能的なV型10気筒自然吸気エンジンのサウンドで、多くのファンを魅了し、2025年9月時点の中古車市場では当時の新車価格3780万円（消費税込み）の6倍前後で取引されるなど、今なお高く評価されているモデルです。

なお、今回のLEXUS Sport Conceptには、2021年に発表したコンセプトカー「Lexus Electrified Sport（レクサス エレクトリファイド スポーツ）」のように“Electrified”の名が含まれていないことから、電動のみならずガソリンエンジンやプラグインハイブリッドを含む複数のパワートレインを視野に入れている可能性も指摘されています。

こうした点からも、LFAの精神を引き継ぎながら新時代のスーパースポーツへと進化する姿が期待されます。

くわえて直近では、2025年7月に英国で開催された「Goodwood Festival of Speed（グッドウッド・フェスティバル・オブ・スピード）」にて、トヨタが「TOYOTA GT Concept」と「TOYOTA GT Racing Concept」を発表しました。

LEXUS Sport Conceptとはシルエットが異なるものの、そのスタイルから共通のプラットフォームやパワートレインを共有する可能性もあり、トヨタとレクサスのスポーツカー戦略が連動しているのではないかと注目されています。

さらに、新型スーパーカーの名称については「LFR」や「LFA2」といった名称が取り沙汰されており、実際に「LFR」は特許庁に商標出願されていることから、正式名称として採用される可能性が高まっています。

※ ※ ※

LEXUS Sport Conceptは、単なるデザインスタディにとどまらず、レクサスが描く未来のスポーツカー像を示した重要な一台です。

LFAの遺伝子を受け継ぎながら、新しい時代にふさわしいパフォーマンスとデザインを兼ね備えたモデルとして登場するのか。

世界中のファンがその行方を注視しています。