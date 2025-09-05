この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

■タワーパーキングは「金食い虫」!? その維持費は想像をはるかに超える

皆さんは、ご自身のマンションにあるタワーパーキングの維持費がどれくらいかご存知ですか？「管理費で賄えるでしょ？」なんて思っていると、将来的に大変なことになってしまうかもしれません。

ホームインスペクションを手がける株式会社さくら事務所には、マンションの管理組合からタワーパーキングに関する相談が数多く寄せられています。実は、その維持費は驚くほど高額になるケースがあるんです。

たとえば、約500台を収納できるタワーパーキングを持つあるタワーマンションでは、30年間の維持管理費（更新費用は除く）が、なんと6億円以上にもなったというデータがあります。これに、さらに更新費用が加わると、その費用は天文学的な数字になっていきます。

■「メーカーの保守計画」が落とし穴になる理由

「でも、メーカーがしっかり計画を立ててくれているから大丈夫でしょ？」と思っていませんか？実は、そのメーカーが作成する「保全計画」こそが、費用を膨らませる一因になっていることがあります。

さくら事務所取締役副社長COOの山本直彌さんによると、メーカーの保全計画は、安全性を最優先するため、予防的な観点から部品交換や修繕の推奨時期が早めに設定されていることが多いそうです。

しかし、それをすべて実行してしまうと、駐車場使用料だけではとても費用を賄いきれなくなり、最終的にはマンション全体の財政を圧迫してしまう可能性が出てきます。

■「費用を抑える」ために管理組合がすべきこと

では、どうすればこの「金食い虫」と上手に付き合っていくことができるのでしょうか？

●ポイント1：メーカー保守からの脱却

多くのタワーパーキングは、メーカーによる保守が行われています。しかし、メーカーの推奨通りに部品交換や修繕を行うのではなく、本当に必要な修繕かどうかを第三者の目で判断することが重要です。

●ポイント2：適切な会計処理

分譲当時に、タワーパーキングの使用料が「管理費」の補填に使われているケースが多く見られます。しかし、タワーパーキングの維持・修繕費用は「修繕積立金」から支払うのが理想的です。管理費と修繕積立金のバランスを整えることで、会計の健全化を図りましょう。

●ポイント3：稼働率を上げる工夫

タワーパーキングは一度設置すると撤去が難しいため、いかに利用率を上げて収入を確保するかが重要になります。空きが増えている場合、その原因を特定することが大切です。

「なぜ利用されていないのか？」

車離れが進んでいるのか？

サイズが合わない（ハイルーフ車が止められないなど）のか？

原因に合わせて、ハイルーフ対応のパレットを増やしたり、料金に差をつけたりといった対策を講じることで、稼働率を上げることができます。

■【解決策】専門家による「要点整理」が未来を救う

「うちのマンション、どうしたらいいんだろう…」と悩んでいる管理組合は少なくありません。株式会社さくら事務所にご相談いただくマンション管理組合さんも、お金の問題に直面して連絡してくるケースが多いそうです。

さくら事務所では、タワーパーキングの維持修繕費を劇的に下げることを保証するわけではありません。しかし、第三者の専門家として、マンションが抱える課題を整理し、現状を正確に把握するお手伝いをしています。

メーカーの保守計画がすべてではないこと、本当に必要な修繕を見極めること、そして将来を見据えた会計処理と運用計画を立てること。これらを専門家の視点からサポートすることで、「金食い虫」と一生付き合っていくための最善の策を見つけることができます。

「人と不動産のより幸せな関係を追求し、豊かで美しい社会を次世代に手渡すこと」を企業理念に掲げる株式会社さくら事務所では、マンション管理組合の皆さんが抱えるさまざまな問題解決を支援しています。タワーパーキングの維持費に不安を感じている方は、一度専門家に相談してみてはいかがでしょうか。