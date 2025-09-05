【DAEMON X MACHINA TITANIC SCION】 9月5日 発売 価格： 通常版 8,800円（パッケージ/ダウンロード） デジタルデラックスエディション 12,000円 プレミアムデジタルデラックスエディション 14,000円 CEROレーティング：C（15才以上対象）

「DAEMON X MACHINA TITANIC SCION」メインビジュアル

マーベラスは、プレイステーション 5/Xbox Series X|S/Nintendo Switch 2/Steam用メカアクション「DAEMON X MACHINA TITANIC SCION（デモンエクスマキナタイタニックサイオン）」を9月5日に発売する。価格は通常版が8,800円。ダウンロード専用のデジタルデラックスエディションが12,000円、プレミアムデジタルデラックスエディションが14,000円。デジタルデラックスエディションにはゲーム本編にくわえて「特殊効果音武器セット」、「アーセナル外見変更セット」など各種DLCが付属する。プレミアムデジタルデラックスエディションには、デジタルデラックスエディションの内容に加えて、デジタルアートブック＆サウンドトラックが付いている。

「DAEMON X MACHINA」シリーズ最新作となる本作は、多様な装備を組み替えて作るアーセナルを身に纏い銃声と咆哮が響き渡る戦場に身を投じるメカアクションゲーム。自分好みにカスタマイズした機体で、地上、空中に広がるフィールドをシームレスに駆け巡る解放感を味わえるほか、多彩な兵装を駆使して敵を撃破していく爽快感が楽しめる。他プレーヤーと共に、ストーリーやボスバトルなど多彩な協力プレイが楽しめるオンラインモードにも対応している。

【『DAEMON X MACHINA TITANIC SCION』【開発陣がプレイ】ゲームプレイ紹介動画】

本作の序盤をまるごとプレイできる無料体験版が各ストアにて配信中。体験版では、製品版の序盤にあたるストーリーやミッションをプレイ可能となっている。オンラインマルチプレイにも対応しており、仲間と協力して戦場を駆け巡ったり、単独でオーダーを遂行したり、自分のスタイルで楽しめる。体験版のセーブデータは製品版へ引き継ぎに対応する。

【無料体験版 各ストアページ】

ゲーム概要

イモータルが跋扈するフィールドを思うがままに駆け巡れ

シームレスに広がるフィールドには、様々なオーダーと迫りくるイモータルの脅威が待ち受ける。オーダーの遂行、フィールド探索、装備収集など何をするかはプレーヤー次第。アーセナルを身に纏い思うがままに駆け巡ろう。

多彩な兵装と立体的なアクションが織りなす爽快感あふれるバトル

ブレードなどの近接装備を用いて機動力で攻める、ミサイルやレールガンなどの重火器で正面突破する、時には倒した敵の装備をリアルタイムで換装して戦うなど戦い方は様々。

多彩な兵装を駆使して、縦横無尽に敵を駆逐していくアーマースーツならではの爽快感が楽しめる。

300種類以上の装備から作る自分だけのアーセナル

外部装甲「アーセナル」は、アーマーの組み合わせによって機動力や防御力など機体性能が変わる。

5つのアーマー部位と最大6つの武装、そして特殊効果を付与するアタッチメントを組み合わせることで自分のバトルスタイルにあった機体を作ることができる。

ダウンロード用限定版が同時発売

ダウンロード用限定版「デジタルデラックスエディション」、「プレミアムデジタルデラックスエディション」も同時発売される。デジタルデラックスエディションを紹介する動画も公開されている。

デジタルデラックスエディション

【『DAEMON X MACHINA TITANIC SCION』デジタルデラックスエディション紹介映像】

価格：12,000円

【同梱内容】

・「DAEMON X MACHINA TITANIC SCION」ゲーム本編

・特殊効果音武器セット

・アーセナル外見変更セット

＜後日配信予定＞

※2025年内に配信予定。

・エキスパンションパック「深淵の脅威」（新規マップ&新規オーダーほか※詳細は後日発表予定）

・解放旅団外見変更セット

・統制局外見変更セット

プレミアムデジタルデラックスエディション

価格：14,000円

【同梱内容】

・「DAEMON X MACHINA TITANIC SCION」ゲーム本編

・特殊効果音武器セット

・アーセナル外見変更セット

・「DAEMON X MACHINA TITANIC SCION」デジタルアートブック＆サウンドトラック

＜後日配信予定＞

※2025年内に配信予定。

・エキスパンションパック「深淵の脅威」（新規マップ&新規オーダーほか※詳細は後日発表予定）

・解放旅団外見変更セット

・統制局外見変更セット

(C)2025 Marvelous Inc.