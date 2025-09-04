9月3日、俳優の清水尋也（ひろや）容疑者が、麻薬取締法違反の疑いで逮捕されたことが報じられ、世間に衝撃を与えている。今回の逮捕劇は、かつて清水容疑者と共演した人気俳優に思わぬ形で飛び火。その不運な巡り合わせに、同情的な見方が広がっている。

清水容疑者は7月期の日曜劇場『19番目のカルテ』（TBS系）に出演し、9月7日に最終回が放送される予定だった。そのため、今回の逮捕は一層注目を浴びることになった。

「清水さんは9月3日早朝、自宅で同棲する20代女性とともに、大麻を所持していた疑いで逮捕されたと複数のメディアで伝えられ、2人はこの事実を認めているといいます。この件を受けて、TBSは『出演シーンをカットする方向で対応を進めています』と表明しました」（スポーツ紙記者）

人気俳優の残念な知らせにショックを受ける人も多いが、一方で、Xでは

《北村匠海くん不憫すぎるでしょ 伊勢谷友介、伊藤健太郎、永山絢斗に続き清水尋也て…》

《清水尋也東リべ出てたよね、北村匠海また呪われてる？》

《北村匠海って本人めっちゃ頑張ってるのに基本主演映画誰かがなんかやらかすと言う不遇しかない俳優なのなんでなん》

《北村匠海の共演者、薬物で逮捕者続出し過ぎてて怖い》

など、俳優の北村匠海に同情する声があがっている。

清水容疑者は、北村が主演を務めた映画『東京リベンジャーズ』シリーズに出演していた。人気漫画『東京卍リベンジャーズ』は2021年に実写映画が公開されて以降、シリーズ化され、計3作公開されたが、出演者には不穏な事態が続いている。

「2023年6月に第3作『東京リベンジャーズ2 血のハロウィン編-決戦-』の公開直前、メインキャストとして出演していた永山絢斗さんが、大麻取締法違反容疑で逮捕されました。清水さんが逮捕されたことで、作品から2人めの逮捕者が出たことになります。実写版はいずれも好評で、続編を期待する声も多かったのですが、永山さん、清水さんの不祥事によって、続編が絶望的になったと見る向きもあるようです」（芸能記者）

北村の主演作に出た俳優の問題が発覚したのは、この作品だけではない。2020年の映画『とんかつDJアゲ太郎』でも、不運に見舞われた。

「公開1カ月前、同作に出演していた伊勢谷友介さんが大麻取締法違反で逮捕されました。さらに、公開直前、同じく共演者の伊藤健太郎さんが、道路交通法違反などで逮捕され（その後不起訴処分）、公開危機に直面したのです。伊勢谷さん、伊藤さん、永山さん、そして今回の清水さんと、北村さんと共演した俳優4人が不祥事を起こしたため、気の毒がるファンは多いのでしょう」（前出・芸能記者）

北村本人に非はないが、共演者の不祥事が続くことで懸念されることもあるという。

「テレビ局が、逮捕された出演者がいることで、映画を地上波で放送することに慎重になる可能性があります。『東京リベンジャーズ2』は、永山さんが逮捕された後の2025年1月にフジテレビでノーカット版が放送されましたが、清水さんの不祥事で、“タブー扱い”になることも考えられるでしょう」（前出・芸能記者）

『東京リベンジャーズ』は、北村演じる主人公が過去にタイムリープして、さまざまな問題を解決し、人々を救っていく物語。だが、現実では、一度起きた問題はなかったことにはできない。