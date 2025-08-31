海外メディアSNSが脚光

自動車レースのF1で唯一の日本人ドライバー・角田裕毅（レッドブル）に意外なファンが現れ、反響が広がっている。海外メディアは米大物女優が着用していたTシャツに脚光。海外ファンから「なんだって？」「かなりの予想外だな」と驚きの声が漏れた。

笑顔の角田がプリントされたTシャツを纏っていたのは、米大物女優のクリステン・ベルだった。米スポーツ専門局「ESPN」F1専門インスタグラムは「クリステン・ベルがユウキファンの一員であることがすべてだ」と文面に綴り、自撮りショットを添えている。

この投稿にネット上の海外ファンが続々と反応。日本人F1ドライバーと米大物女優の意外な組み合わせに「ワオ、これはかなりの予想外だな」「なんだって？」「ポケモンのようにセレブファンを集めるユウキ」といった驚きの声が続々と上がっていた。

角田はF1に参戦して今季で5年目。30日に行われた第15戦オランダGP予選では3回目（Q3）へ進めず12番手だった。決勝レースは31日に開催される。



（THE ANSWER編集部）