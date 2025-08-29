¡Ö½é¤á¤Æ¸«¤¿£÷¡×¡Ö¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Ã¤Æ½ÅÍ×¤Ê¤ó¤À¤Ê¤¢¡×¡¡ÆÈÆÃ¤¹¤®¤ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¾Æ¤²Û»ÒÇä¤ë¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ë37Ëü¿Íº¤ÏÇ
¡Ö¤³¤Î´¶¤¸¤Ç¥Þ¥É¥ì¡¼¥ÌÇä¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¢¤ë¤ó¤À¡×¡½¡½¤½¤ó¤ÊÒì¤¤È¶¦¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ë¡¢Â¿¤¯¤ÎX¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬¶Ã¤¡¢¤½¤·¤Æ¾Ð¤¤Å¾¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚÏÃÂê¤Î¥Ý¥¹¥È¡Û2,639.5Ëü²óÉ½¼¨,37Ëü¤¤¤¤¤Í¤Îà¥Þ¥É¥ì¡¼¥Ì¤ÎÈÎÇäË¡á
¥Þ¥É¥ì¡¼¥Ì¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¥Ð¥¿¡¼¤Î¹á¤ê¤È¤·¤Ã¤È¤ê¤·¤¿¿©´¶¤Î¾Æ¤²Û»Ò¡£¤ª¤ä¤Ä¤Ë¤¹¤ì¤Ð¤Á¤ç¤Ã¤ÈÍ¥²í¤Ê¥Æ¥£¡¼¥¿¥¤¥àµ¤Ê¬¤òÌ£¤ï¤¨¤ë¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹À¸¤Þ¤ì¤ÎÉÊ¤Ç¤¢¤ë¤¬......¡£
¤³¤Î´¶¤¸¤Ç¥Þ¥É¥ì¡¼¥ÌÇä¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¢¤ë¤ó¤À¡ª¡©
¤Þ¤µ¤Ë¤½¤¦¶«¤Ó¤¿¤¯¤Ê¤ë¸÷·Ê¤òÈ¯¸«¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢X¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î¤Á¤¯¤ï¤Ö¡Ê¡÷snake_eat_mouse¡Ë¤µ¤ó¡£
2025Ç¯8·î25Æü¡¢¾Æ¤µû¤Ê¤ó¤«¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤½¤¦¤ÊÁÚºÚÍÑ¥È¥ì¡¼¤ËµÍ¤á¤é¤ì¤¿¥Þ¥É¥ì¡¼¥Ì¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¡¢ÃíÌÜ¤òÍá¤Ó¤Æ¤¤¤ë¡£
°ì¸«¤¹¤ë¤È¥Þ¥É¥ì¡¼¥Ì¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤â¡¢¤µ¤Ä¤ÞÍÈ¤²¤È¤«Îý¤êÊª¤Î¤è¤¦¡£¥é¥Ù¥ë¤Ë¤Ï¡Ö¥Õ¥é¥ó¥¹»º¥Þ¥É¥ì¡¼¥Ì¡×¤È¤·¤Ã¤«¤ê½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
J¥¿¥¦¥ó¥Í¥Ã¥Èµ¼Ô¤Ï27Æü¡¢¤Þ¤º¤ÏÈ¯¸«¼Ô¤Î¤Á¤¯¤ï¤Ö¤µ¤ó¤ËÈ¯¸«»þ¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
ËÜ¼Ò¡ÖÉôÌç¤ËÇû¤é¤ì¤Ê¤¤¼«Í³¤ÊÉ÷ÅÚ¤¬¤¢¤ë¡×
¤Á¤¯¤ï¤Ö¤µ¤ó¤¬¤ªÁÚºÚ¤ß¤¿¤¤¤Ê¥Þ¥É¥ì¡¼¥Ì¤òÈ¯¸«¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¡Ö¥Ù¥ë¥¯ ¥Õ¥©¥ë¥Æ¤Ä¤¯¤ÐÅ¹¡×¡£25Æü¤Î22»þÈ¾¤´¤í¡£Í§¿Í¤È¥×¡¼¥ë¤Ë¹Ô¤Ã¤¿µ¢¤ê¡¢ÍâÆü¤ÎÄ«¿©¤òÇã¤¦¤¿¤á¤ËÎ©¤Á´ó¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÍ§¿Í¤ÈÊÌ¡¹¤Ë¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ÇÇã¤¤Êª¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢2¿Í¤·¤Æ¡Ø¤¢¤Î¥Þ¥É¥ì¡¼¥Ì¸«¤¿¡ª¡©¡Ù¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ»£±Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤Î¤¿¤á¹ØÆþ¤Ï¤·¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¥ê¥×¥é¥¤¤Ë¤ÏÈþÌ£¤·¤¤¤È¤Î¤ªÏÃ¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤¿¤áÇã¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¸å²ù¤·¤Æ¤Þ¤¹¾Ð¡×¡Ê¤Á¤¯¤ï¤Ö¤µ¤ó¡Ë
¤Ê¤¼¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¡Ö¥Õ¥é¥ó¥¹»º¥Þ¥É¥ì¡¼¥Ì¡×¤òÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡©¡¡µ¼Ô¤Ï28Æü¡¢¥Ù¥ë¥¯¡ÊËÜ¼Ò¡§ºë¶Ì¸©Äá¥öÅç»Ô¡Ë¤Ë¤âÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿Æ±¼Ò¹ÊóÃ´Åö¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¡Ö¥Õ¥é¥ó¥¹»º¥Þ¥É¥ì¡¼¥Ì¡×¤Ï8·î¾å½Ü¤ËÈÎÇä³«»Ï¤·¤¿¾¦ÉÊ¡£¤½¤ÎÌ¾¤ÎÄÌ¤ê¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤«¤éÍ¢Æþ¤·¤¿¥Þ¥É¥ì¡¼¥Ì¤Ç¡¢¥Ñ¥Ã¥¥ó¥°¤òÅ¹ÊÞ¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ÈÎÇä¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ö³¤»ºÉô¡×¡£¤Ê¡¢¤Ê¤¼......¡©¡¡¤½¤ÎÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤³¤¦ÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡Ö¤Û¤¿¤Æ¤Î·Á¤À¤«¤é¡¢¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤Ë¤ÆÈÎÇä¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÍýÍ³¤Ç¤âÈÎÇä¤ò¹Ô¤¨¤ëÇØ·Ê¤È¤·¤Þ¤·¤Æ¡¢ÉôÌç¤ËÇû¤é¤ì¤º¡¢¼«Í³¤ÊÈ¯ÁÛ¤Ë¤Æ¾¦ÉÊÈÎÇä¤ò¹Ô¤¨¤ëÊÀ¼Ò¤ÎÉ÷ÅÚ¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê¹ÊóÃ´Åö¼Ô¡Ë
³¤»ºÉô¤Î¾¦ÉÊ¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÄÄÎó¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï³¤»ºÊª¥³¡¼¥Ê¡¼¡£Â¿¤¯¤ÎÅ¹ÊÞ¤Ç¤ÏÆ©ÌÀ¤Î¥È¥ì¡¼¤Ë¥Ñ¥Ã¥¥ó¥°¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢°ìÉôÅ¹ÊÞ¤Ç¤Ï¸½¾ì¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤Ç¡¢¡ÖÇä¤ê¾ì¤Ë°ìÂÎ´¶¤ò»ý¤¿¤»¤ë¤¿¤á¡×¤Ë³¤»ºÁÚºÚ¤Ã¤Ý¤¤¥Ñ¥Ã¥¥ó¥°¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¡£¤Á¤¯¤ï¤Ö¤µ¤ó¤¬¸«¤¿¤Î¤â¡¢¤½¤ó¤ÊÅ¹ÊÞ¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢³¤»ºÉô¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤â¥É¡¼¥Ê¥Ä¤äº£Àî¾Æ¤ÎÈÎÇä¤ò³¤»ºÊª¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿»þ´ü¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
POPÛ©¤¯¡¢¤³¤¦¤À¡£
¡Ö¥Õ¥é¥ó¥¹¤«¤é¡Ø³¤¡Ù¤òÅÏ¤Ã¤ÆÄ¾Í¢Æþ¤·¤¿¥É¡¼¥Ê¥Ä¡£¤½¤ì¤Ï¤Þ¤ë¤Çµû¤Î¤è¤¦¤Ë...¡£¤À¤«¤éµû²°¤ÇÇä¤ê¤Þ¤¹¡£¤¨¡©¡×
¡Öµû²°¤µ¤ó¤¬¤Ê¤¼¤«¸«¤Ä¤±¤¿¤ª¤¤¤·¤¤º£Àî¾Æ¡£¡Øµû¤È´Ø·¸¤Ê¤¤¤¸¤ã¤ó¡ª¡Ù¤È¸À¤ï¤º¤Ë¤¼¤Ò¤ª»î¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡×
......¤³¤¦¸«¤ë¤È¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹»º¥Þ¥É¥ì¡¼¥Ì¤¬³¤»ºÊª¥³¡¼¥Ê¡¼¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢ÅöÁ³¤Î¤³¤È¤Î¤è¤¦¤Ë»×¤ï¤ì¤ë¡£³¤¤âÅÏ¤Ã¤Æ¤¤Æ¤ë¤·¡¢·Á¤â³¤À¤·¡£
ÇØ·Ê¤òÃÎ¤ë¤È¥¦¥Ã¥«¥êÇ¼ÆÀ¤·¤«¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¥Þ¥É¥ì¡¼¥Ì¤ÎÇä¤êÊý¤Ë¡¢X¾å¤Ç¤Ï37Ëü·ï°Ê¾å¤Î¤¤¤¤¤Í¡Ê28ÆüÍ¼»þÅÀ¡Ë¤Î¤Û¤«¡¢¤³¤ó¤ÊÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤ªÁÚºÚ´¶¤¬¤¹¤´¤¤¡×
¡Ö½é¤á¤Æ¸«¤Þ¤·¤¿w¡×
¡Ö¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Ã¤Æ½ÅÍ×¤Ê¤ó¤À¤Ê¤¢¡×
¡Ö¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ãÎý¤êÊª¤Ã¤Ý¤¤¡¡¥Þ¥É¥ì¡¼¥ÌËÜ¿Í¤¿¤Á¤â¸ÍÏÇ¤Ã¤Æ¸«¤¨¤ë¡×
¡Ö»×¤ï¤º³ä¤êÈ¤¤òÍÑ°Õ¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¡×
¡Ö¤µ¤Ä¤ÞÍÈ¤²¤Ë¸«¤¨¤ë¡¡´Ö°ã¤¨¤ÆÈÕ¼à¤Ë½Ð¤·¤Æ¾ßÌý¤«¤±¤Æ°ì¸ý¤«¤¸¤Ã¤¿¤é¿á¤½Ð¤·¤½¤¦¡×
......¥Ù¥ë¥¯¤Î¥È¡¼¥¯¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò¼«³Ð¤·¤¿¡£¤ß¤ó¤Ê¡¢¤³¤ÎÇä¤êÊý¤Ë¤Ïº¤ÏÇ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤Ã¤Æ¡¢¥Þ¥É¥ì¡¼¥Ì¤Ï¡¢³¤»ºÊª¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤À¤«¤é¡£
¤µ¤Æ¡¢¤È¤Ë¤«¤¯ÂçÈ¿¶Á¤Ê¤ï¤±¤À¤¬¡¢¥Ù¥ë¥¯¤Ç¤Ï¤³¤ì¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢°ìÉô¤ÎÅ¹ÊÞ¤Ç¤ÏSNS¤Ç¤ÎÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò°Õ¼±¤·¤¿POP¤òºî¤Ã¤¿¤ê¡¢¤è¤ê³¤»ºÊª¤Ã¤Ý¤¯¡Ö½®À¹¤ê¡×¤Ë¤·¤ÆÈÎÇä¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤é¤·¤¤¡£
¡ÖSNS¤Ç¤Î³È»¶¤ò¼õ¤±¤Æ¤ÎÂÐ±þÅù¤Ï»ö¼Â¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£27Æü¡¢28Æü¤«¤é¤ÎÈÎÇäÊ¬¤Ç¤Ï¡¢³È»¶¤¤¤¿¤À¤¤¤¿·Á¾õ¤Î¥È¥ì¡¼¤Ç¤ÎÈÎÇä¤ò¿ä¾©¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¼«Í³¤Ê¾¦ÉÊ³«È¯¡¦ÈÎÇä¤ÎÉ÷ÅÚ¡¢¤Þ¤¿Å¹Æâ»£±ÆOK¤È¤¤¤¦´Ä¶¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢²áµî¤³¤³¤Þ¤Ç³È»¶¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ÏÁá¡¹¤Ê¤¯¡¢¡Ø¶Ã¤¡Ù¡Ø´¶¼Õ¡Ù¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ÀµÄ¾¤Ê¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡×¡Ê¹ÊóÃ´Åö¼Ô¡Ë
»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¡¢¤³¤Î¡Ö¥Õ¥é¥ó¥¹»º¥Þ¥É¥ì¡¼¥Ì¡×¤ÎÈÎÇä¤Ï8·î¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç½ªÎ»Í½Äê¡£¤¿¤À¡¢³¤»ºÉô¤Ïº£¸å¤â¤ª²Û»Ò¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤¯¤ë¤é¤·¤¤¡£
¡ÖÅ¹Æ¬¤Ë¤Æ¸«¤«¤±¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡¢À§Èó¤ªÇã¤¤µá¤á¡¢¤Þ¤¿¼Ì¿¿»£±Æ¤Ê¤É¤â±óÎ¸¤Ê¤¯¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¤ÈÂ¸¤¸¤Þ¤¹¡×¡Ê¹ÊóÃ´Åö¼Ô¡Ë
²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢¼¡¤Ë¥Ù¥ë¥¯¤Î³¤»ºÊª¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ë¤Ï¡¢¤É¤ó¤ÊÍýÍ³¤Ç¡¢¤É¤ó¤Ê¤ª²Û»Ò¤¬ÊÂ¤Ö¤Î¤À¤í¤¦¤«¡©