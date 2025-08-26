第107回全国高校野球選手権は23日、沖縄尚学が日大三を3-1で下し、同校初の優勝に輝いた。県勢では15年ぶり2校目の頂点に立ち、沖縄も大熱狂する中、地元企業の“申し出”に「ぜひぜひ！」「いいアイデア」とファンも興奮している。

沖縄尚学が勝ち進んでいくと、県内のボルテージはぐんぐん高まった。準決勝・山梨学院戦では、昼間にも関わらず街中に人が“消える”様子がSNSで拡散され、決勝戦でも同じような光景が生まれた。大応援団が甲子園に駆け付け、ナインの背中を後押し。そして決勝戦後の24日、那覇空港に沖縄尚学が到着すると、大勢のファンが詰めかけていた。

大フィーバーに包まれた沖縄県。優勝直後の23日、アメリカ生まれ、沖縄育ちのアイスブランド「ブルーシール」は公式X（旧ツイッター）を即座に更新し、「沖縄尚学の皆さん優勝おめでとうございます！！！！！！！！！！頑張った選手の皆さんにアイス食べさせてあげたい」と綴り、涙目の絵文字を添えた。

投稿はすぐにバズリ、25日時点で10万件以上の「いいね」がついている。「是非食べさせてあげてください！」「送ったら、きっと喜ばれますよ！」「全力を出し切った後のアイス、最高のご褒美だね」「地域の喜びみたいの良いね」「いい試合をしてくれて感動させてくれた日大三選手にも！」とファンも反応していた。（Full-Count編集部）